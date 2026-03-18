Nuevo Laredo, Tamaulipas. - La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado contra Chris “N”, por haber acreditado su participación en la comisión del delito de introducción ilícita de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de octubre del 2025, elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, adscritos en el Puente Internacional Numero Dos Juárez-Lincoln, de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, manifestaron el arribo de un vehículo que, al someterse al mecanismo de selección automatizado, le correspondió luz roja.

Vinculan a proceso a hombre por introducción ilícita de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas; debe pagar multa. Foto: Especial.

Al realizar la revisión correspondiente al automotor, las autoridades aduanales localizaron y aseguraron una maleta dos teléfonos celulares, 11 armas de fuego, 380 cartuchos de diversos calibres y 16 cargadores.

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El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) presentó los datos de prueba ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien calificó de legal la detención y vinculó a proceso al imputado.

En audiencia para resolver en procedimiento abreviado, el juez emitió sentencia de seis años, dos meses y 20 días de prisión para el procesado e impuso una multa equivalente a 25 mil 117 pesos 80 centavos por el delito mencionado.

Vinculan a proceso a hombre por introducción ilícita de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas; debe pagar multa. Foto: Especial.

La FGR reafirmó el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año.

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