Juxtlahuaca. - A través de un video, fue denunciado la quema y destrucción de la vivienda de María Francisca Martínez de 66 años en Ojo de Agua Copala, una pequeña comunidad del pueblo triqui ubicado en el municipio de Santiago Juxtlahuaca; familiares piden que se investiguen los hechos.

Familiares denunciaron que las autoridades de Ojo de Agua Copala incendiaron y quemaron al menos dos casas, propiedad de María Francisca Martínez, originaria de Agua Fría Copala pero con residencia en Ojo de Agua, lugar donde ocurrieron los hechos.

“La casa donde ella vivía fue quemada, robada y todo su patrimonio de toda la vida fue destruido sin motivo alguno por las autoridades de Ojo de Agua Copala. Los responsables y cómplices tendrán que reparar los daños causados”, dijo un familiar de María, tras publicar el video donde se observan al menos dos viviendas destruidas y quemadas.

Lee también Por una selfie, joven resbala y cae a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad en Tamaulipas

Los hechos ocurrieron a unos días de que las autoridades realizarán distintas actividades en el marco del 8M. María Francisca de 66 años, enferma y con discapacidad, además de vivir sola luego de enviudar desde hace 15 años.

De acuerdo con los familiares que omitieron su nombre por miedo a represalias, un grupo de personas llegó hasta el domicilio de María y sin motivo alguno prendió fuego a la vivienda, el cual consumió el techo y los bienes.

Vecinos señalaron que no es el primer caso que ocurre en Ojo de Agua Copala, por lo que pidieron la intervención e investigación de las autoridades de la Fiscalía de Estado de Oaxaca (Fgeo), además de las autoridades del gobierno del estado y del gobierno federal para que proporcionen seguridad en estas comunidades bajo el dominio de organizaciones internas de la zona triqui.

Lee también Atacan a balazos a una familia en su vivienda en Juchitán, Oaxaca; reportan una mujer muerta y tres más lesionadas, entre ellas una menor de edad

Sobre la violencia de género en México, el 95 por ciento de los casos de feminicidio y violencia de género se quedan en impunidad, de acuerdo con el colectivo Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad, quienes informaron que en Oaxaca se han contabilizado 305 feminicidios desde el inicio del actual sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz.

“Denunciamos el racismo estructural que margina, empobrece y violenta de manera diferenciadas a las mujeres indígenas, mestizas, afromexicanas, migrantes y racializadas. Nuestros cuerpos son los primeros en ser despojados, nuestros saberes invalidados y nuestras vidas las más precarizadas”, señaló la colectiva en el marco del 8M.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL