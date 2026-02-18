El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó hoy los cambios de titulares en 16 dependencias que forman parte del gabinete legal y ampliado. Con ello, aseguró el mandatario, se elimina “cualquier posible conflicto de interés que afecte la credibilidad y la confianza en el gobierno”.

Además de estos cambios, Salomón Jara informó que otros funcionarios de su gobierno que han generado “malestar social” – sin precisar quiénes – presentaron la renuncia a sus cargos dentro de la administración estatal.

“Cumplo mi compromiso de realizar ajustes y reorientar algunas de nuestras prioridades porque gobernar también significa escuchar y corregir. He escuchado la preocupación legítima sobre la integración de mi equipo de trabajo y sobre la percepción de privilegios que no deben existir en el servicio público.

“En política la cercanía no puede confundirse con derecho. Cuando esa línea se percibe borrosa, corresponde al gobernante actuar con claridad. Como titular del Poder Ejecutivo, les digo que la responsabilidad de los resultados de este gobierno, en primer lugar, es mía. Y en esta nueva etapa, todos los integrantes del gabinete ratificamos nuestro compromiso de mejorar y seguir entregando resultados”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.

Los 16 funcionarios que fueron removidos de sus cargos son el titular de la Secretaría de las Infraestructuras, Carlos Vichido Hernández; el secretario de Seguridad Pública, Iván García Álvarez; la secretaria del Trabajo, Edith Santibáñez Bohórquez; Delfina Guzmán, secretaría de Educación Pública de Oaxaca.

Además de Anaí Sarmiento Pérez, Juana Hernández López, Angélica García Pérez, Alfredo Santiago Chávez, Enrique Feria Rodríguez, Francisco Salinas Huergo, Omar Pérez Benítez, Blanca Martínez Guzmán, Samantha Mota Vázquez, Alejandro López Jarquín, Beatriz Acevedo Montoya y Daniel Hernández Juárez.

En su reemplazo fueron designados Sildia Mecott Gómez como Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; Félix Quiroz Javier como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Fernanda Chávez Cruz como Secretaria de Educación Pública; Rogelia González Luis como Secretaria de las Mujeres.

Víctor Vásquez Castillejos como Secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Luis Alberto Sosa Castillo como director del Registro Civil; Juan Manuel García Cañas como Director de Vivienda Bienestar; y Sergio López Sánchez como Director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.

También, Alba Velasco Armas como Directora del Instituto de la Juventud; Carlos López Jarquín con Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca; Delfina Guzmán Díaz como Directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca; y Vania Rosalía Bautista como Directora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

“Estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados. Gobernar es escuchar, gobernar es mejorar, gobernar es servir”, aseguró Salomón Jara desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

E informó que, para atender las preocupaciones en materia de lucha contra la corrupción, se implementará un nuevo código estatal de integridad pública; la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles; un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete y la auditoría de este cada seis meses.

En la víspera, también renunciaron a sus cargos Emmanuel Navarro Jara, quien se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y Shabin Jara, quien ocupaba el cargo de secretario de Organización de Morena en Oaxaca. Así como Sara Jara, quien ocupaba el cargo de secretaria general del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

