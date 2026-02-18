Más Información

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

El dirigente estatal de Morena, Emmanuel Navarro Jara, presentó su renuncia al cargo. Su dimisión ocurrió en la víspera de los cambios en el gabinete anunciados por el gobernador , tras los resultados obtenidos en el proceso de consulta de revocación de mandato.

Ayer por la noche, a través de redes sociales, Navarra Jara compartió un escrito y una imagen con la senadora y presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa Cortés García, a quien entregó su renuncia.

En el escrito, no explicó las causas por las cuales dejó la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca.

“Confío que nuestro partido continuará el trabajo territorial, profundizará el diálogo con la sociedad y consolidará su cercanía con las comunidades reconociendo que la transformación requiere escucha permanente, autocrítica y capacidad de adaptación a los tiempos actuales”, escribió.

Lee también

También trascendió la renuncia de Shabin Jara, quien ostenta el cargo de Secretario de Organización del partido Morena en Oaxaca.

Aunque no han detallado las causas, sus renuncias ocurren en un escenario en el que se ha señalado al gobernador Salomón Jara de nepotismo. Emmanuel Navarro es su sobrino y Shabin Jara es su hijo.

También se reportó la renuncia de Sara Jara, otra familiar del gobernador del estado, quien se desempeñaba como secretaria general del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), y de Carlos Vichido Hernández, secretario de Infraestructura y Comunicación del gobierno del estatal, y con el cual el mandatario tiene un vínculo familiar político.

Esta mañana Salomón Jara dará a conocer los cambios en su gabinete y que ha llamado como “un relanzamiento de su gobierno”, luego de los resultados adversos en la consulta de revocación de mandato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]