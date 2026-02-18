El dirigente estatal de Morena, Emmanuel Navarro Jara, presentó su renuncia al cargo. Su dimisión ocurrió en la víspera de los cambios en el gabinete anunciados por el gobernador Salomón Jara Cruz, tras los resultados obtenidos en el proceso de consulta de revocación de mandato.

Ayer por la noche, a través de redes sociales, Navarra Jara compartió un escrito y una imagen con la senadora y presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa Cortés García, a quien entregó su renuncia.

En el escrito, no explicó las causas por las cuales dejó la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca.

“Confío que nuestro partido continuará el trabajo territorial, profundizará el diálogo con la sociedad y consolidará su cercanía con las comunidades reconociendo que la transformación requiere escucha permanente, autocrítica y capacidad de adaptación a los tiempos actuales”, escribió.

También trascendió la renuncia de Shabin Jara, quien ostenta el cargo de Secretario de Organización del partido Morena en Oaxaca.

Aunque no han detallado las causas, sus renuncias ocurren en un escenario en el que se ha señalado al gobernador Salomón Jara de nepotismo. Emmanuel Navarro es su sobrino y Shabin Jara es su hijo.

También se reportó la renuncia de Sara Jara, otra familiar del gobernador del estado, quien se desempeñaba como secretaria general del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), y de Carlos Vichido Hernández, secretario de Infraestructura y Comunicación del gobierno del estatal, y con el cual el mandatario tiene un vínculo familiar político.

Esta mañana Salomón Jara dará a conocer los cambios en su gabinete y que ha llamado como “un relanzamiento de su gobierno”, luego de los resultados adversos en la consulta de revocación de mandato.

