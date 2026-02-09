El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció un “relanzamiento” en su gobierno y el cual consistirá en cambios en las secretarías y en los organismos públicos descentralizados, que abarcan todo su gabinete legal y ampliado.

En conferencia de prensa, también aseguró que se reorientarán las políticas, programas y acciones para enfocarse en la atención de “aquellos temas y problemáticas que la sociedad nos está señalando”.

“No se trata de cambios cosméticos, se los digo con toda sinceridad”, aseguró el mandatario.

Tras los resultados del proceso de consulta de revocación de su mandato celebrado el pasado 25 de enero de 2026, Salomón Jara aseguró que hay una revisión objetiva y crítica de todas las secretarías, organismos públicos descentralizados. “Todo el gabinete legal y ampliado está sujeto a escrutinio”, aseguró.

Mientras tanto, adelantó que mañana anunciará los primeros cambios de los titulares de las diferentes dependencias de su gobierno.

“Una autocrítica sobre el mensaje que nos envió la ciudadanía el pasado 25 de enero. A pesar de que siguen siendo mayoría de quienes nos apoyan en el proyecto de la Primavera Oaxaqueña, de que se reconoce el trabajo y resultados que hemos alcanzado, son diversas las voces que nos dicen que es necesario hacer cambios y ajustar algunas de nuestras estrategias”, expresó.

