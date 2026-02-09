Las autoridades buscan a dos personas jóvenes que abandonaron una motocicleta, dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles y lograron huir entre las milpas, en la comunidad de Yevabito, en el municipio de Navolato.

Una llamada anónima a una de las líneas de emergencia alertó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sobre la presencia de varias personas armadas en la comunidad de Yevabito, por lo que personal de la Policía Estatal Preventiva fue comisionado para detener a dichas personas,.

En varios recorridos efectuados por esa zona, los elementos estatales observaron que una de las dos personas que viajaban en una motocicleta, portaba un rifle automático a la vista, por lo que iniciaron una larga persecución por una zona agrícola.

Al verse cercados, los dos jóvenes, abandonaron la motocicleta, un rifle AK-47, una pistola, calibre 40, dos cargadores para armas automáticas y 39 cartuchos útiles y se internaron en una milpa para huir de los agentes.

Las autoridades de seguridad pública estatal y municipal continúan con la búsqueda de estas dos personas del sexo masculino que lograron ocultarse entre las siembras agrícolas, del municipio de Navolato.

Cabe señalar que dos días antes de este hecho, un grupo de rastreadoras, lograron descubrir cuerpos sepultados en forma ilegal en fosas, en una zona cercana al poblado del Bolsón, de este mismo municipio, una de las victimas fue identificada en forma preliminar por sus tatuajes, como la expolicía municipal, Hendrika María Derks Martínez.

El dia 22 de Marzo del 2025, en la colonia Amalia Plata, del municipio de Navolato, un grupo armado privó de la libertad a la policía jubilada, junto con su hija Kenmneth Hendrika “N”, de 28 años de edad, sus dos nietos, de nueve y diez años de edad y una persona del sexo masculino, no identificado

Dos meses después del hecho, se divulgó que la hija de la expolicía y sus dos nietos, uno de ellos, con problemas de autismo, habían sido liberados, sin dar mayores detalles, de donde habían sido localizados y su estado de salud.

