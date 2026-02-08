Familiares informaron en redes sociales el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Sombrerete, Zacatecas, otro de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv