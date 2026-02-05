Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Por el Súper Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

Culiacán, Sin.- En una parcela de uso agrícola, en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, se reportó la ubicación de una posible , por lo que elementos del Ejército blindó una amplia zona y personal de la Fiscalía General de la República fue notificada para que acuda al sitio.

Las autoridades militares cerraron el camino de acceso a ese lugar y no permiten el tránsito, ni el ingreso de personas extrañas a los elementos federales que forman parte del operativo especial que se desplegó el domingo pasado, en de la mina Vizsla Silver Corp, privados de su libertad desde el pasado 23 de enero.

Ninguna autoridad ha dado a conocer si fue confirmado el hallazgo de una supuesta fosa clandestina que fue reportada de forma anónima.

