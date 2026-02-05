Culiacán, Sin.- En una parcela de uso agrícola, en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, se reportó la ubicación de una posible fosa clandestina, por lo que elementos del Ejército blindó una amplia zona y personal de la Fiscalía General de la República fue notificada para que acuda al sitio.

Las autoridades militares cerraron el camino de acceso a ese lugar y no permiten el tránsito, ni el ingreso de personas extrañas a los elementos federales que forman parte del operativo especial que se desplegó el domingo pasado, en busca de los diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, privados de su libertad desde el pasado 23 de enero.

Ninguna autoridad ha dado a conocer si fue confirmado el hallazgo de una supuesta fosa clandestina que fue reportada de forma anónima.

aov