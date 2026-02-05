Culiacán.- En el municipio de Mazatlán en donde se mantiene un operativo de búsqueda de cuatro de las seis personas que inicialmente fueron privadas de su libertad en una playa de la Zona Dorada, fuerzas federales localizaron una camioneta Ford Expedición con cuatro fusiles automáticos, un lanzagranadas y cargadores.

Las autoridades estatales informaron que elementos del ejército y de la Policía Estatal Preventiva en un recorrido de seguridad por un camino que conduce al poblado Las Conchas, localizaron una camioneta Ford Expedición con reporte de robo.

Al inspeccionarla, encontraron tres fusiles AK-47, un fusil J.C Higgins, un aditamento lanzagranadas calibre 40 mm, 12 cargadores calibre 5.56X 223, siete chalecos tácticos y casi tres mil cartuchos útiles de diversos calibres, todo lo asegurado fue turnado a la Fiscalía General de la República para que investigue la propiedad.

En una playa de la zona Dorada, de la ciudad de Mazatlán, seis personas, entre ellas una mujer y una menor, que se divertían en vehículos todo terreno fueron privados de su libertad por personas armadas, el hecho fue reportado a las líneas de emergencia, por lo que elementos de la Guardia Nacional, el ejército y la Policía Estatal iniciaron su búsqueda.

Según la información que se dio a conocer, la mujer cuya identidad no se reveló y la niña fueron rescatadas en el poblado del Habal, en Mazatlán, las cuales se encuentran bien de salud y bajo resguardo de las autoridades.

Grupos interinstitucionales continúan realizando trabajos de investigación y reconocimiento en el área para localizar a los cuatro hombres que continúan privados de su libertad.

