Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal lograron rescatar a una persona privada de la libertad tras una persecución con detonaciones de arma de fuego la cual, finalizó en un accidente vehicular en la colonia Casa Bella en Reynosa, Tamaulipas. En el lugar, se logró además la detención de un civil armado, así como el aseguramiento de una camioneta Volkswagen en color azul.

Esta unidad, era seguida muy de cerca sobre el bulevar Hidalgo por los elementos estatales y al entrar a la colonia Casa Bella, se registró un choque.

Los sujetos que conducía a exceso de velocidad, se impactaron contra una camioneta GMC Yukón color arena que era conducida por una mujer. Tras el choque, los tripulantes de la camioneta Volkswagen intentaron darse a la fuga, logrando las autoridades la detención de uno de ellos.

Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron en el maletero a un hombre amarrado, quien presuntamente se encontraba privado de la libertad. En el interior del vehículo también fueron aseguradas armas de fuego y objetos ilícitos, por lo que se solicitó la presencia de una unidad médica.

Leer también: Liberan a "El Cholo 40" presunto generador de violencia en BCS; Procuraduría estatal apelará fallo judicial

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención al hombre liberado, quien fue trasladado bajo custodia a un hospital de la ciudad para su valoración médica.

El detenido, junto con la camioneta y el armamento asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

El área permaneció acordonada durante aproximadamente una hora, mientras se realizaban las diligencias y se retiraba la camioneta Volkswagen con apoyo de una grúa. En el lugar permaneció la camioneta GMC Yukón, y a la conductora afectada se le solicitó presentar la denuncia correspondiente por los daños ocasionados en el accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr