Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo
Ciudad de México.- Durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Aldama, Tamaulipas, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron a Serapio “N”, alias “El Sapo” o “El R-105”, y a tres personas más, todos ellos relacionados con un grupo criminal.
Las Comandancias de la IV Región Militar y 8/a. Zona Militar, informaron que estas detenciones se realizaron el pasado 31 de enero como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Además se logró el aseguramiento de 5 armas de fuego (3 largas y 2 cortas), 7 cargadores, 220 cartuchos, 1 granada de fragmentación y un vehículo.
Según la información oficial, Serapio "N” es considerado como el principal generador de violencia en el municipio de Aldama, Tamaulipas; además de contar con una orden de aprensión girada por parte del Gobierno de México.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.
