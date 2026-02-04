Ciudad de México.- Durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Aldama, Tamaulipas, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron a Serapio “N”, alias “El Sapo” o “El R-105”, y a tres personas más, todos ellos relacionados con un grupo criminal.

Las Comandancias de la IV Región Militar y 8/a. Zona Militar, informaron que estas detenciones se realizaron el pasado 31 de enero como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Además se logró el aseguramiento de 5 armas de fuego (3 largas y 2 cortas), 7 cargadores, 220 cartuchos, 1 granada de fragmentación y un vehículo.

Según la información oficial, Serapio "N” es considerado como el principal generador de violencia en el municipio de Aldama, Tamaulipas; además de contar con una orden de aprensión girada por parte del Gobierno de México.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

