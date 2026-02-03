San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven descalificó al grupo criminal que abandonó un vehículo con presuntos restos humanos en el estacionamiento de un hotel de Tuxtla y una cabeza humana en un deportivo, al que calificó como un "grupo minoritario" conformado en "la gran mayoría" por sicarios que "ni siquiera son chiapanecos".

En un mensaje que ofreció en un evento que organizó la Fiscalía, Llaven dijo que los grupos criminales, que en últimos días han dejado un cabeza humana en un parque de Tuxtla y ahora un vehículo con presuntos restos humanos, "quieren atentar contra los sueños" de los niños, adolescentes y miembros del sector productivo de Chiapas.

"Que quede claro que nosotros no vamos a dar un paso atrás". "No vamos a terminar con los operativos que hemos implementado desde el 8 de diciembre (del 2024)", "Vamos a continuar, incluso, con mayor contundencia", arremetió.

"Vamos a segur avanzando... que vamos a seguir adelante... seguir enfrentando sin miedo a cualquier grupo criminal que sea. Nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún grupo", agregó en plural el Fiscal que en el gobierno de Rutilio Escandón dejó el cargo como Fiscal en el 2024, para irse como diputado federal y en el 2024 renunció a la diputación local que había ganado, para regresar como titular de la dependencia.

"Hoy les decimos claro y fuerte (a los criminales) que no vamos a dar un paso atrás", agregó, pero no dijo nada de las investigaciones sobre el vehículo abandonado en el estacionamiento de un hotel del Tuxtla, a 300 metros de la Policía Municipal.

"Esta lucha, esta batalla por conseguir la paz en Chiapas ha iniciado y está para quedarse.

Yo le pido al pueblo de Chiapas que confíe nosotros vamos a seguir trabajando todos los días sin descanso, hasta lograr ese anhelado sueño de tener a un Chiapas en paz", prometió.

aov/cr