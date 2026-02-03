Pachuca. - Fue localizada sin vida una mujer identificada como Adela Cruz, de 39 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de enero en Tula, Hidalgo, por lo que su familia realizó diversas movilizaciones y cierres carreteros para exigir su localización.

El hallazgo ocurrió el día de ayer al fondo de una barranca, en una zona boscosa del municipio de Atotonilco de Tula. De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima presentaba signos de violencia y había sido parcialmente calcinada.

Según información de la Procuraduría de Justicia, el reporte de no localización fue recibido el 26 de enero, fecha en la que se informó que la mujer fue vista por última vez en la ciudad de Tula.

Al momento de su desaparición tenía 39 años y como señas particulares se indicó una cicatriz en el vientre por cesárea, así como tatuajes de alas con las letras “J. D. M.” en la parte baja de la espalda y las mismas letras en el tobillo izquierdo.

Tras su desaparición, familiares realizaron labores de búsqueda que incluyeron el cierre de la carretera Jorobas–Tula, a la altura de la localidad de Progreso, en Atotonilco. Ayer familiares, junto con autoridades, llevaron a cabo un rastreo en la zona y lograron localizar el cuerpo en el fondo de la barranca.

Asimismo, se informó que la Procuraduría de Justicia realiza los estudios periciales correspondientes y que este día los familiares acudirán a la representación social para reclamar el cuerpo.

Mientras tanto, en el municipio de Tula, pobladores, vecinos y colectivos han exigido justicia, ya que el caso ha generado indignación en la región, por lo que demandaron cero impunidad y el esclarecimiento del asesinato.

