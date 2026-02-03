Tuxtla Gutiérrez.- Por una discusión familiar, Shamilee “N” asesinó a balazos a su suegra Epifanía “N”, exsíndica del Ayuntamiento de Tapilula.

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, la nuera de la exfuncionaria municipal es la presunta responsable del homicidio.

"La inculpada, a quien se le aseguró un arma de fuego, era nuera de la víctima, y el ilícito se derivó de una discusión familiar", indicó.

Agentes de la Fiscalía General y policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo arrestaron a Shamilee “N” como presunta responsable del homicidio de Epifanía “N”, ex síndica de Tapilula".

La institución ministerial refrendó su compromiso de tutelar la vida, la integridad y los derechos humanos de las mujeres en Chiapas.

Con ese objetivo, enfatizó, además se aclararán legalmente todos los hechos "que le sean denunciados", y se garantizará que no haya impunidad.

