Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Tuxtla Gutiérrez.- Por una discusión familiar, Shamilee “N” asesinó a balazos a su suegra Epifanía “N”, exsíndica del Ayuntamiento de Tapilula.

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, la nuera de la exfuncionaria municipal es la presunta responsable del homicidio.

"La inculpada, a quien se le aseguró un arma de fuego, era nuera de la víctima, y el ilícito se derivó de una discusión familiar", indicó.

Lee también

Agentes de la Fiscalía General y policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo arrestaron a Shamilee “N” como presunta responsable del homicidio de Epifanía “N”, ex síndica de Tapilula".

La institución ministerial refrendó su compromiso de tutelar la vida, la integridad y los derechos humanos de las mujeres en Chiapas.

Con ese objetivo, enfatizó, además se aclararán legalmente todos los hechos "que le sean denunciados", y se garantizará que no haya impunidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]