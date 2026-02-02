TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación arrestaron a seis sujetos como presuntos responsables de los homicidios de un regidor y de una segunda persona que fungía como asesor del ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, informó la Fiscalía General del Estado.

Por el homicidio del regidor José A.M.G, cometido el pasado 21 de enero, fueron arrestados José Julián “N”, Orlando “N” y Orbey “N”.

La mañana del día siguiente, Carlos N, asesor del alcalde Erlen Sánchez, fue asesinado en el barrio San Anastacio. Por ese homicidio fueron aprehendidos Kevin “N”, Andrés “N” y Juan “N”.

La Fiscalía General informó además que fue aprehendido Higinio "N", como presunto responsable de feminicidio, cometido en junio de 2025 en el barrio Reforma del municipio de Motozintla.

Policías de investigación detuvieron a Agustín "N", de 40 años de edad. Se le imputa el delito de tentativa de feminicidio cometido el pasado 30 de enero, en la colonia CCI, al sur de Tuxtla Gutiérrez. Según reportes médicos, la víctima se encuentra grave.

