Más Información

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación arrestaron a seis sujetos como presuntos responsables de los de un regidor y de una segunda persona que fungía como asesor del ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, informó la Fiscalía General del Estado.

Por el homicidio del regidor José A.M.G, cometido el pasado 21 de enero, fueron arrestados José Julián “N”, Orlando “N” y Orbey “N”.

La mañana del día siguiente, Carlos N, Erlen Sánchez, fue asesinado en el barrio San Anastacio. Por ese homicidio fueron aprehendidos Kevin “N”, Andrés “N” y Juan “N”.

Lee también

La Fiscalía General informó además que fue aprehendido Higinio "N", como presunto responsable de , cometido en junio de 2025 en el barrio Reforma del municipio de Motozintla.

Policías de investigación detuvieron a Agustín "N", de 40 años de edad. Se le imputa el delito de tentativa de feminicidio cometido el pasado 30 de enero, en la colonia CCI, al sur de Tuxtla Gutiérrez. Según reportes médicos, la víctima se encuentra grave.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]