Culiacán, Sin.- El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, continua en terapia intensiva, con leves mejorías en su salud, en tanto que la diputada local, Elizabet Montoya Ojeda, ambos víctimas de un atentado a balazos hace seis días, muestra mejoras en su recuperación de una lesión por disparo en un ojo.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado explicó que dentro de la gravedad de las lesiones que presenta Torres Félix, este observa una mejoría en su salud, por lo que va a continuar bajo tratamiento médico.

Puntualizó que continua en terapia intensiva en el hospital donde fue trasladado la semana pasada, en donde el parte médico, es que presenta mejorías leves en su salud, pero continuas, dentro de una situación delicada.

Lee también Caen 17 franeleros por apartar lugar en la Miguel Hidalgo; tres motos, al depósito vehicular

En el caso de su compañera de partido y del grupo parlamentario que integran en el Poder Legislativo local, Montoya Ojeda, va a continuar internada en la clínica médica privada, estable y en proceso de evolución favorable de su salud, sin que se aún se determine cuando va a ser dada de alta.

Los dos diputados del movimiento naranja, la tarde del miércoles pasado, en el trayecto del Congreso del Estado a las oficinas del Partido de Movimiento Ciudadano, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de Culiacán fueron objeto de un ataque a balazos, en el que resultaron heridos, junto con el chofer que conducía la camioneta.

Ambos minutos antes, habían asistido a la sesión de trabajo por la competencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Guicho, pero, debido a que tenían un viaje programado a la Ciudad de México, salieron antes de que concluyera a sus oficinas a recoger documentación.

Lee también ¿En qué horarios operará el Tren Interurbano México-Toluca tras la apertura hasta Observatorio?

Sus atacantes que viajaban en un vehículo Versa, color blanco, luego de atacarlos con disparos de armas automáticos, a escasos metros de las oficinas del partido, abandonaron la unidad, a tres calles del atentado, frente al estadio universitario y despojaron a trabajadores de una panadería de su camioneta.

La noche del mismo miércoles, la camioneta, rotulada de una panadería de la capital del estado, fue encontrada abandonada en el estacionamiento de un supermercado, por lo que la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones, para identificar y capturar a los presuntos responsables

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov