A partir de este lunes 2 de febrero a las 16:00 de la tarde operará en su totalidad en Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, desde Observatorio en la CDMX hasta Zinacantepec, en el Estado de México.

Tras la inauguración del último tramo que faltaba, de Santa Fe a Observatorio, este medio de transporte dará servicio en los siguientes horarios:

De lunes a viernes, el primer tren saldrá a las 5:00 a.m. en punto, tanto de la estación Observatorio como de Zinacantepec. Mientras que el último tren saldrá de la terminal Observatorio a las 00:00 horas, y en Zinacatepec será a las 23:00 de la noche.

Los sábados, el horario será de 6:00 de la mañana a 00:00 horas. Tanto en Observatorio como en Zinacantepec el primer tren saldrá en punto de las 6:00 de la mañana, mientras que el último tren de la jornada saldrá a las 00:00 de la estación Observatorio y a las 23:00 en Zinacantepec.

En tanto, domingos y días festivos, el horario del Tren Interurbano será de 7:00 a.m. a 00:00 horas. Esos días, en ambas terminales, tanto Observatorio como Zinacantepec, el primer tren saldrá a las 7:00 de la mañana y el último saldrá a las 00:00 de Observatorio y a las 23:00 de Zinacantepec.

