Este lunes el Tren México-Toluca, llamado El Insurgente, tiene previsto arrancar operaciones en su última etapa, de Santa Fe a Observatorio, y así cumplirá con el trazo de conexión directa con el Estado de México desde la estación Zinacantepec. El proyecto culmina entre oposición vecinal, incidentes de obra, cambio de empresas constructoras, 11 años y seis meses de espera, sobrecosto e incluso un trabajador fallecido y varios heridos.

El pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este 2 de febrero se pondrá en marcha el tramo Santa Fe a Observatorio, luego de que se han intensificado en las últimas semanas las pruebas de los trenes.

El proyecto que se planeó desde 2013, que se empezó a construir desde 2014 y se estimó concluiría en 2018, tuvo un costo total del tramo de Zinacantepec, en el Estado de México, a Observatorio, cuatro veces más de su proyección inicial, ya que hasta 2026 el monto total es de 141 mil 196 millones 832 mil 745 pesos, de acuerdo con información que vía transparencia otorgó a EL UNIVERSAL la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lee también ¡Que no se te pase! Modifican horarios de servicio del Tren Interurbano para este lunes; es por inauguración de tramo

Operación por etapas

En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, se destacó que en su inicio se contempló que la obra ferroviaria, que se gestó en la administración de Enrique Peña Nieto, tendría un costo total de 33 mil 471 millones 380 mil pesos.

De acuerdo con el Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), Obra Pública Abierta, la fecha de inicio de inversión fue el 1 de diciembre de 2013 y la culminación será el 31 de diciembre de 2026, por un monto total de 141 mil 196 millones 832 mil 745 pesos.

Además, destaca que la suma del monto total de inversión, los gastos estimados de operación y mantenimiento y otros costos y gastos asociados al Proyecto o Programa de Inversión (PPI) será de 193 mil 404 millones 865 mil 129 pesos.

Lee también Frente frío 32 mantiene bajas temperaturas en Edomex; prevén heladas, vientos y posible nieve

Ambulantes dicen que las ventas están en la zona de paso del Metro y de la central camionera. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Oposición y denuncia de daños por obra

Vecinos de Río Tacubaya, entre las colonias El Capulín y Liberales de 1857, en la alcaldía Álvaro Obregón, por donde atraviesa El Insurgente, denunciaron que 35 casas presentaron daños como grietas, afectaciones en losas, fachadas y bardas, por lo que exigieron a los gobiernos capitalino y federal la reparación de sus propiedades.

Incluso denunciaron que algunos de los aparatos electrodomésticos fallaron debido a descargas eléctricas causadas por malas conexiones de las empresas.

En su momento recibieron apoyos económicos del Gobierno capitalino, así como el desarrollo de dictámenes que, dicen los ciudadanos, prueba que hay afectaciones.

Lee también Vivir bajo el Tren Interurbano: Vecinos narran tres historias de incertidumbre y zozobra

En entrevista con EL UNIVERSAL, Juan Barrera, representante de Vecinos Unidos El Capulín, apuntó que no están en contra del tren; sin embargo, sí exigen la reparación de los daños a sus viviendas. Subrayó que cuentan con dos dictámenes que indican que sí hay riesgos porque puede haber colapso de losas.

“Hasta el momento, ellos [gobiernos federal y local] simplemente han dicho que ya no van a reparar y que lo que dicen los dictámenes es lo que van a proceder. Sin embargo, ante la falta de diálogo como tal, pues ellos totalmente rompieron los acuerdos, no ha habido ninguna resolución de abrir nuevamente el diálogo, a pesar de que va a ser la inauguración”, dijo.

El 2 de marzo de 2025, el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, informó a este diario que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó que las afectaciones a viviendas denunciadas por los colonos de El Capulín no fueron a causa de las obras del tren. Sin embargo, apuntó que el Gobierno de la Ciudad de México evaluaría cómo se les apoyaría, además de que la administración federal cuenta con una partida para obras de mitigación respecto a reencarpetado, alumbrado, desazolve, alcantarillado, drenaje, agua potable, luminarias, entre otros.

Lee también A medias, obras de mitigación por el Tren Interurbano

En tanto, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, mencionó a esta casa editorial que en aquellas viviendas donde se documentaron afectaciones, se corrigieron.

Cambio de empresas

El Tren Interurbano ha entrado en operación por etapas. El tramo de Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, en el Estado de México, comenzó a funcionar el 15 de septiembre de 2023; en septiembre de 2024 llegó a la estación Santa Fe, en la Ciudad de México, pero seguían pendientes las paradas Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio, así como el trayecto.

En 2020, el Gobierno de la Ciudad —con Claudia Sheinbaum al mando— asumió el compromiso de concluir los trabajos de las estaciones Santa Fe y Observatorio. Mientras que el gobierno federal elaboró la zona de Vasco de Quiroga.

En 2022, el Gobierno capitalino decidió cambiar a las empresas constructoras, informó el entonces secretario de Obras de la Ciudad, Jesús Esteva, hoy titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lee también El Tren México-Toluca es seguro: ARTF

El ahora funcionario federal destacó aquella vez que las autoridades capitalinas y la empresa CAABSA Constructora, S.A. de C.V. acordaron terminar de manera anticipada el contrato para la realización de las principales obras. El argumento fue que dar cumplimiento con el convenio signado elevaría los costos, además de que no presentaban avances en el proyecto. Se explicó que algunos materiales subieron su costo 70% y 80% de lo que se cotizó cuando se iniciaron los trabajos.

Indicó que la problemática comenzó en 2014, cuando empezaron los ajustes al proyecto. Es importante destacar que la edificación de la estación Vasco de Quiroga no estuvo contemplada en el trazo original, sino sólo era el tramo de Santa Fe y la última estación terminal Observatorio. Al final, 12 empresas participaron en la construcción del proyecto.

En 2025 la obra retornó a la SICT, mediante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para su culminación y puesta en marcha.

Lee también ¿Qué piden los trabajadores sindicalizados del Metro?; marcharán este miércoles 4 de febrero

Lo complejo

Además del costo que representaron los retrasos y cambio de constructoras, uno de los puntos principales que llevó a la tardanza de su edificación fue lo complejo de la zona donde se construyó, ya que cerca de la estación Observatorio se sitúa la presa Ruiz Cortines; un tramo de la vía del tren transita por cañadas y arroyos, que forman parte también de la presa Tacubaya.

Parte de las acciones para sortear lo complejo de la obra fue la edificación del denominado Puente Atirantado, considerado único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles y que se construyó a unos metros de la estación Vasco de Quiroga. Dicha obra, indicó, libra la zona ecológica de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

La obra no estuvo exenta de accidentes, el 15 de febrero de 2024 dos trabajadores cayeron de una plataforma de 10 metros de altura, ubicada en un pilote de la estación Vasco de Quiroga; uno de ellos murió y el otro fue trasladado a un hospital.

Lee también Tráiler se estrella e incendia sobre la autopista México-Toluca; se registra intenso tráfico en la zona

Mientras, el 17 de abril de 2024 una lanzadora de dovelas cayó en el tramo del Interurbano que conecta presa Tacubaya y la terminal Observatorio.

El Tren Interurbano México-Toluca, ya en su tramo completo de 57.7 kilómetros, movilizará a 100 mil usuarios diarios, que recorrerán el trayecto en un promedio de 60 minutos, según los datos de las autoridades federales.

Ambulantes desconocen si serán reubicados de la terminal

Comerciantes informales —ellos estiman que son 400 vendedores— que laboran en inmediaciones del Complejo Observatorio, terminal del Tren Interurbano México-Toluca, que abrirá sus puertas hoy, afirman que no tienen certeza sobre cuál será el sitio final donde podrán realizar sus actividades, pues, dicen, no están incluidos en el proyecto de los gobiernos federal y de la Ciudad de México.

Jesús, quien tiene un puesto de comida, señaló que han tenido pláticas con representantes de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en la capital, donde la propuesta es que serán reubicados en un “mercado”, o “plaza”, que se diseñará a las afueras del Cetram; sin embargo, no tienen certeza de la ubicación final, ni la efectividad que tenga en cuestión de ventas y ganancias.

“Somos desplazados, después de más de 40 años trabajando aquí en la vía pública, en Observatorio, no tenemos certeza de nada. Estamos en espera, porque ellos nos prometen que nos colocarán en un mercado, que realmente no es para este tipo de giros, es para otro tipo de comercio. Estamos a días de que se inaugure y no sabemos qué pasará con nosotros”, apuntó.

Catalina Martínez refirió que instalarlos en un mercado no es la solución.