El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, puntualizó que la construcción del Tren Interurbano, en el tramo de Santa Fe a Observatorio, que inicia operaciones este 2 de febrero, cumple con la normatividad, además de que “todo el proceso de construcción, evaluación y certificación es para garantizar la operación segura del tren”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que el tren puede alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, aunque “no siempre es así. Evidentemente en distintos tramos pueden ir a distintas velocidades, en las curvas los trenes nunca van tan rápido como en rectas, por darte un ejemplo”.

Lajous precisó que en las zonas habitadas por las que transita el tren se colocaron barreras, “que tienen doble función: que no haya objetos en las zonas cercanas sobre la vía de ida y vuelta, además de que el tren no tiene ventanas abiertas, pero también de las casas hacia el tren. Estas barreras son también de sonido”.

“A las casas que quedan cerca no les afecta el ruido del paso del tren. Se cumple, hay cierta normatividad en distancia y seguridad”.