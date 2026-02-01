Más Información

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Ministros declaran bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Allan Saint-Maximin se marcha de México tras ataque racista contra sus hijos

Muere Gerardo Taracena, aclamado actor y bailarín mexicano; es conocido por "Apocalypto" y "Man on fire"

Presuntos huachicoleros asesinan a elemento de la Guardia Nacional al intentar detener tráiler en Hidalgo; otro fue privado de la libertad

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), , puntualizó que la construcción del Tren Interurbano, en el tramo de Santa Fe a Observatorio, que inicia operaciones este 2 de febrero, cumple con la normatividad, además de que “todo el proceso de construcción, evaluación y certificación es para garantizar la operación segura del tren”.

En entrevista con , expuso que el tren puede alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, aunque “no siempre es así. Evidentemente en distintos tramos pueden ir a distintas velocidades, en las curvas los trenes nunca van tan rápido como en rectas, por darte un ejemplo”.

Lajous precisó que en las zonas habitadas por las que transita el tren se colocaron barreras, “que tienen doble función: que no haya objetos en las zonas cercanas sobre la vía de ida y vuelta, además de que el tren no tiene ventanas abiertas, pero también de las casas hacia el tren. Estas barreras son también de sonido”.

“A las casas que quedan cerca no les afecta el ruido del paso del tren. Se cumple, hay cierta normatividad en distancia y seguridad”.

