La estación Observatorio se rehizo y se construyó totalmente para convertirse en un complejo de cinco niveles que será el punto de conexión entre las estaciones de la Línea 1 del Metro, del Tren Interurbano México-Toluca, rutas de transporte público y la nueva terminal de la Línea 12, una vez que termine su proceso de ampliación, explicó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal detalló que a raíz de la inauguración del Tren Interurbano, que se prevé entre en operación a finales de enero, serán dos transportes los que se presten en este espacio.

El Complejo Observatorio no fue una propuesta que se construyó por el levantamiento del Tren Interurbano, El Insurgente —que tuvo un tiempo estimado de más de 10 años de planeación y ejecución—, sino fue a raíz del proceso de modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que comenzó en 2022, cuando se determinó rehacer la estación terminal.

El complejo se planeó a raíz de la renovación de la Línea 1 del Metro. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Explicó que el complejo fue una decisión que se tomó en la gestión de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a raíz de la remodelación de la Línea 1 del Metro, ya que se efectuó una evaluación para la conexión del Metro con El Insurgente y se determinó que Observatorio, de la Línea 1, era un espacio pequeño.

“Una vez que se hizo el cierre de la Línea 1 del Metro para su renovación, se tenía que hacer la conexión con el Interurbano, la evaluación fue que era muy chica la estación. De hecho, era de las más pequeñas si la comparas con Zaragoza, que originalmente era la terminal del otro extremo.

“Entonces, se decidió demolerla, rehacerla, porque no sólo es la conexión entre la Línea 1 y el tren, sino que queda en medio con el flujo de la Línea 12 y la ampliación. Y tendrá usuarios que hacen el trasbordo de la Línea 1 a la 12, de la 12 a la 1, por lo que se requería mucho más espacio, esa fue la primera decisión”, dijo.

Infografía: Elaboración propia

¿Cómo operará?

Lajous indicó que la primera fase del complejo ya está en operación y es el arribo de usuarios de la Línea 1 del Metro, una vez que concluyó con su modernización. La segunda consiste en la Línea 1 y su conexión con el Tren Interurbano, lo cual se logrará este mes, con su puesta comercial. “Quiere decir que desde los andenes del Tren Interurbano vas a poder bajar a la Línea 1 del Metro”.

Se tiene contemplado que la tercera fase se finalice en los próximos seis meses, y abarca la conexión del complejo con la calle Belén de las Flores, la zona de ascenso y descenso, donde se encontraba el antiguo Cetram, que, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, se analiza la configuración final de este sitio respecto a la conectividad con las calles Sur 122 y avenida de Las Torres. Además de la conexión de un edificio con la terminal de autobuses. “Lo que se busca es la mejora de los flujos vehiculares y evitar pérdida de tiempo”, acotó.

Cinco niveles

El Complejo Observatorio mide alrededor de mil 500 metros cuadrados. El piso cinco del inmueble, que es el más elevado, albergará el andén para el ascenso y descenso del Tren El Insurgente, que partirá de Observatorio hasta Toluca, Estado de México.

Usuarios de la Línea 1 del Metro fueron los primeros en acceder al Cetram. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En el piso cuatro estará ubicado el vestíbulo, donde se ubican las pasarelas que tendrán conectividad con la Línea 1 del Metro, la terminal de autobuses y la calle Belén de las Flores. Aquí la ciudadanía podrá decidir si ir hacia la Línea 1, a la estación Observatorio, o bien a las pasarelas que dirigen hacia las colonias Liberales de 1857, Belén de las Flores y Cove en la Álvaro Obregón.

En el tercer nivel se ubicará el ascenso y descenso de vehículos a nivel de calle.

En el segundo nivel, que es el subterráneo, será el mezzanine con conexiones a los niveles de Línea 1 y 12 del Metro.

Posteriormente se contará con el quinto espacio que funcionará como deprimido, para el paso de vehículos de avenida Río Tacubaya. Es decir, se conectarán los usuarios con la calle Sur 122, Río Tacubaya, Minas de Arena e, incluso, Constituyentes, que se sitúan en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

El Cetram era muy pequeño, por lo que se decidió reconstruirlo, dijo Lajous. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL