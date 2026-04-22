Al frente de Morena, Luisa María Alcalde Luján ha respaldado los proyectos y reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como prohibir el nepotismo electoral en el partido desde 2027 y dar el ejemplo de austeridad y no opulencia.

En la “Mañanera del Pueblo” de este miércoles, la presidenta Sheinbaum dijo que invitó a Alcalde a incorporarse al gabinete, como titular de la Consejería Jurídica. Ya había circulado con anterioridad la versión de que Alcalde saldría de la presidencia del partido, a lo que ella misma dijo en video que lo haría "sólo si la Presidenta lo pide". Este miércoles la presidenta lo pidió.

A las 18 horas, Alcalde Luján dio el sí a la Presidenta.

Así ha sido el paso de Luisa Alcalde al frente de Morena:

Morena presume 10 millones de afiliados... INE detecta irregularidades

La dirigente de Morena, quien asumió sus funciones el 1 de octubre del 2024 con la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inició su dirigencia en el partido impulsando la campaña "Somos Millones. Súmate a Morena", una estrategia que buscaba llegar a los 10 millones de afiliados y credencializados durante el 2025.

La campaña nacional de afiliación consistía en realizar visitas casa por casa a nivel nacional para buscar gente que se sumara al Movimiento de Regeneración. Pese a que el partido presumió que rompió el récord de afiliados, el Instituto Nacional Electoral (INE) los sancionó por vulnerar el derecho de libre afiliación.

"Bienvenidos los honestos, las valientes, las perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México", decía uno de los promocionales lanzados en redes sociales y compartido por la dirigencia guinda hace poco más de un año.

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por Luisa María Alcalde diseñó la credencial para identificar a los afiliados, la cual cuenta con elementos gráficos que, afirma, fortalecen la historia y la identidad partidaria del movimiento.

Decenas de ciudadanos acudieron a registrarse al Movimiento de Regeneración Nacional, quien inicia una campaña nacional de afiliaciones para conseguir el registro como partido político (08/01/13). Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

El pasado 13 de diciembre del 2025, la líder morenista presumió en redes sociales que alcanzaron la meta de 10 millones de afiliados antes de cumplir un año pues la campaña se implementó en el mes de enero. Hoy, en su video de despedida, dijo que ahora son 12 millones.

Sin embargo, el 18 de diciembre del 2025, el Consejo General del INE impuso una multa de 5 millones 851 mil 334 pesos al partido y otros millones para otros partidos nacionales relacionadas con las indebidas afiliaciones o desafiliaciones, omisión en el retiro de propaganda electoral y el incumplimiento de obligaciones normativas.

"El colegiado determinó, por mayoría de votos, que los partidos involucrados se hicieron acreedores a multas por vulnerar el derecho de libre afiliación, o en su caso, desafiliación, de las personas denunciantes, al no aportar los elementos para comprobar que éstas se hayan hecho con el consentimiento de la ciudadanía", dijo el Consejo del INE en su resolución.

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Para el 14 de enero del 2026, el partido informó por medio de un boletín que alcanzó la cifra de 11 millones 50 mil 758 personas afiliadas y validadas ante INE, consolidándose como "el instituto político más grande en la historia de México".

Entre los rangos de edad de personas filiadas al movimiento destacan mexicanas y mexicano de entre 50 a 59 años y personas de entre 60 a 69 años, aunque también el partido reportó la afiliación de ciudadanos de entre 18 a 29 años y todas las demás edades.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, en conferencia de prensa del pasado 16 de julio de 2025. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

La confrontación por el nepotismo

La dirigente de Morena respaldó el llamado de Sheinbaum Pardo de prohibir el nepotismo electoral, en una decisión que, dijo, se tomó con base en “la congruencia” de la Presidenta de la República.

El 26 de febrero de 2025, Alcalde Luján anunció modificaciones a los estatutos del partido para impedir la reelección inmediata de familiares en las elecciones intermedias de 2027, pese a que por propuesta del Partido Verde en el Senado de la República se avaló que dicha iniciativa entre en vigor hasta 2030.

Sin embargo, este llamado a no suceder a familiares suscitó quejas en la militancia morenista y en perfiles de partidos aliados, como el propio PVEM, en donde la senadora Ruth González Silva busca competir “con o sin Morena” por la gubernatura de San Luis Potosí, cargo que actualmente desempeña su esposo Ricardo Gallardo Cardona.

Otro caso es el senador Saúl Monreal Ávila, quien abiertamente ha desafiado a la dirigencia oficialista porque busca suceder a su hermano David Monreal en el gobierno de Zacatecas.

Félix Salgado Macedonio, también senador guinda, igualmente ha manifestado su intención de participar en el proceso para competir por la gubernatura de Guerrero, aunque el estado actualmente está bajo el liderazgo de su hija Evelyn Salgado.

Apenas el pasado 28 de marzo, “El Toro”, como se autodenomina el senador Salgado, criticó este candado en Morena que le impide ser candidato y acusó, sin mencionar nombres, a la dirigencia del partido de nepotismo, “porque toda su familia tiene cargos públicos”. No obstante, un par de días después se desdijo de estos señalamientos.

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Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena. Foto: Especial

El protagonismo (y luego) ausencia de Andy

Un personaje que adquirió notoriedad durante la presidencia en Morena de Luisa María Alcalde Luján fue el propio hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, quien se desempeña como secretario de Organización del partido.

López Beltrán, quien pidió no ser llamado “Andy” en la undécima emisión del podcast “La Moreniza”, fue cuestionado sobre ir a contracorriente del principio de austeridad republicana impuesto por su padre, debido a que en julio de 2025 se le captó vacacionando en Tokio, Japón, viaje que, según dijo, pagó con sus propios recursos luego de sus “extenuantes jornadas de trabajo”, según explicó en una carta.

Andy, quien acusó que la oposición mandó espías a sus vacaciones en Asia, se ausentó de las giras de Morena durante meses, hecho que Luisa Alcalde minimizó el 26 de agosto de 2025 porque “está trabajando muy bien” y “contribuyendo a fortalecer el trabajo organizativo del partido”.

Según declaraciones de la líder guinda en distintos medios de comunicación, a López Beltrán se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo del expresidente tabasqueño. El 9 de diciembre pasado, dijo en Radio Fórmula que el viaje a Tokio de ninguna manera dañó la imagen de Morena, porque acusó que la prensa lo magnificó “como algo fuera de toda realidad”.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Foto: Morena/ Cuartoscuro

El llamado a la austeridad

En diversas ocasiones Luisa Alcalde hizo un llamado a los afiliados del partido a "vivir en justa medianía" y actuar siempre con el ejemplo, sin embargo, pese a sus llamados, el 2025 cerró como uno de los años más polémicos para algunos integrantes de la 4T debido a los lujos viajes que protagonizaron en países como Japón, España, Portugal y hasta Palestina.

Entre los implicados figuran nombres como el diputado Ricardo Monreal con su viaje a Madrid, España para celebrar su aniversario de bodas; el secretario de Educación Mario Delgado, visto de vacaciones en el lujoso restaurante del hotel Pousada en Lisboa, Portugal y el diputado Pedro Miguel Haces Barba, organizador de una opulenta fiesta en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid.

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Otros de los desobedientes a los llamados de austeridad fueron el senador Gerardo Fernández Noroña, invitado a Palestina luego de concluir su periodo en la Presidencia de la Cámara Alta y el diputado Enrique Vázquez, cercano a Monreal y captado en un antro de Ibiza.

Pese a sus llamados de "actuar siempre con el ejemplo", la dirigente morenista defendió las vacaciones de los integrantes del partido diciendo que pagaron sus lujosos viajes con sus propios recursos y no con un cargo al erario público, por lo que dentro del partido no hubo ningún llamado de atención o sanción impuesta por incumplir la austeridad republicana.

El jaloneo por las alianzas

El último de los temas pendientes fue el jaloneo, ya abierto, entre Morena y sus partidos aliados, el Verde y el PT.

Fueron los aliados lo que marcaron la pauta para la reforma electoral presentada por la presidenta, que debió irse hasta a un "plan B" descafeinado, luego de la posibilidad de reducir su tamaño y recursos.

Citlalli Hernández dejó su puesto el jueves pasado como titular de la Secretaría de las Mujeres en el gobierno de Sheinbaum para ir al partido, en un puesto abocado a reconstruir las alianzas electorales.

En su columna Bajo Reserva, EL UNIVERSAL ha señalado que son tres las gubernaturas que el Partido Verde ha pedido.

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