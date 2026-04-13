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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral () resolvió una medida cautelar contra por una indebida afiliación de 25 personas en el contexto del proceso de formación de partidos políticos en el periodo 2025-2026, misma que determinó como improcedente.

A través de un comunicado, el órgano electoral explicó que 25 personas solicitaron ser dadas de baja del padrón de afiliados de Morena, pues negaron haber otorgado su consentimiento para pertenecer a este instituto político.

Detalló que como medida cautelar requirieron se considere únicamente su pertenencia a la organización ciudadana , en el contexto del proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

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Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó la solicitud como improcedente, debido a que, dijo, existe un procedimiento específico a seguir para verificar si alguien realmente quiere pertenecer a un partido o a una organización que pretende su registro como nuevo partido político nacional.

Añadió que dicho procedimiento, previsto en un instructivo aprobado por el Consejo General, garantiza que se verifique la verdadera intención de cada persona antes de decidir si su afiliación es válida para una determinada organización o partido.

Además, resaltó que, dentro del procedimiento de queja, ya se ha ordenado que las personas sean dadas de baja como afiliadas a Morena.

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aov/rmlgv

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