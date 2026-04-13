Empresarios del sector gasolinero acudieron la noche de este lunes a Palacio Nacional para revisar los precios de los combustibles, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que que se reuniría con ellos para evitar un aumento en los precios de las gasolinas.

Al destacar que su gobierno apoya porque el precio de la gasolina magna no puede para de 24 pesos por litro, la Presidenta anunció este encuentro.

"En el caso del diésel, hasta ahora se pudo llegar a un acuerdo de 28 (pesos), pero queremos bajarlo más, porque el diésel impacta en los precios de las mercancías.

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"Entonces, esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros. Ya la han tenido Secretaría de Energía, Pemex, Profeco, Secretaría de Hacienda, pero vamos a tener una reunión", dijo.

Al recinto histórico también llegaron representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), así como productores de jitomate.

"Y estos precios (de los combustibles) también, y otras razones, han impactado también en el precio de algunos productos: El jitomate, por ejemplo, está muy caro. La carne de res también subió (...).

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"Entonces, mucho tiene que ver también con que se aprovechan muchos comercializadores. No solamente es que hubo helada en diciembre en Florida, sino que también se aprovechan muchos intermediarios y comercializadores de los productos.

"Entonces, esta semana también voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos el Paquete Contra la Inflación, el PACIC, productores, vamos a incluir también productores de limón, productores de jitomate, productores, porque no puede subir la canasta básica", dijo Sheinbaum Pardo.

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