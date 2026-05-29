A más de 3 mil kilómetros de la Ciudad de México, la Selección Mexicana todavía se siente en casa. En Pasadena, California, miles de aficionados tricolores disfrutaron del último entrenamiento del combinado azteca previo al partido amistoso contra Australia.

En Los Ángeles, California, se concentra la mayor cantidad de mexicanos fuera de México en todo el mundo. Cerca de un millón de personas de origen azteca viven en esta región y en cada oportunidad que tienen, muestran con orgullo sus raíces y hacen sentir su amor por la Selección Mexicana.

Estar cerca de tus ídolos no tiene precio, y eso lo demuestra la afición mexicana que pagó 10 dólares para ver el entrenamiento en una de las tribunas del mítico Rose Bowl, donde se llevará a cabo el encuentro.

Aficionados de Chivas, América, Cruz Azul y Pumas convivieron en paz y todavía se dieron el lujo de protagonizar una “guerra de porras”. Un seguidor azulcrema sacó una bandera de las Águilas y fue abucheado por la mitad del público, ovacionado por la otra parte.

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Sin lugar a dudas, Guillermo Ochoa fue el jugador que más cariño recibió. Niños, adolescentes y adultos, todos rendidos a los pies del guardameta. “Ochoa, te regalo a mi mamá”, incluso gritó un aficionado. El exportero americanista, que está próximo a disfrutar de su sexta Copa del Mundo con el Tri, respondió a las muestras de afecto con un saludo a las gradas.

Otra figura examericanista como Álvaro Fidalgo recibió muestras de cariño. “Fidalgo, no fui al colegio por venir a verte”, escribió una aficionada en una cartulina.

Al terminar el entrenamiento, todos los jugadores se acercaron a la afición a darles su autógrafo y firmar playeras y banderas.

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Finalmente, el cantante de corridos tumbados, Xavi, deleitó al público con un concierto que puso a todos a bailar y a cantar al ritmo del regional mexicano junto a leyendas como Carlos Salcido, Francisco Palencia y Moisés Muñoz.

Mañana, la Selección Mexicana se va a despedir de Estados Unidos antes de su debut el próximo 11 de junio en la Copa del Mundo y lo harán con el cariño y aliento de decenas de miles de aficionados mexicanos que los apoyan de este lado de la frontera.