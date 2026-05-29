La Selección Mexicana dará a conocer su lista final para la Copa del Mundo el próximo domingo 31 de mayo y aunque son mínimas, aún hay posibilidades de que existan movimientos en el listado de Javier Aguirre.

En los últimos días, el estado físico de Alexis Vega se ha convertido en una incógnita, pero el atacante del Toluca asegura estar al 100 por ciento para disputar el Mundial 2026.

Durante el Media Day del Tricolor, el futbolista capitalino respondió directamente al periodista Rubén Rodríguez de FOX, quien le preguntó sobre su estado físico: Tú fuiste quién empezó todo eso, la persona que decía que mi rodilla no estaba y no estaría en el Mundial, pero siempre estuve con mucha tranquilidad.

Alexis Vega se lanza contra un reportero y le reclama lo que dijo sobre el estado de su rodilla 😬🔥



🗣️ "Es algo que no me impide jugar ni entrenar. Lo he demostrado en el Toluca. Cada vez me siento mejor" pic.twitter.com/GzUO0uLg4w — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2026

“Es algo que no me impide entrenar ni jugar. Eso lo he demostrado en Toluca, que siempre entreno todos los días, juego todos los partidos y creo que estuve dentro de los jugadores con más partidos disputados en el año y creo que eso se ve reflejado en la cancha”, explicó el atacante nacional.

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Vega reveló que hizo un esfuerzo físico grande para poder estar en la disputa por un lugar a la justa mundialista y reconoció que su rodilla “ya está tocada”, aunque no es motivo que le impida desenvolverse en la cancha como desea.

“Siempre estuve con una tranquilidad muy grande porque hice un esfuerzo grandísimo para poder estar acá, me hice una limpieza en la rodilla, con lo cual estoy bastante bien. Lo dije antes, en dos años o tres me dijo el cirujano que debo volver a hacerme otra limpieza porque ya es una rodilla tocada”, agregó Alexis.

“Me siento mejor y obvio es complicado porque ya es mi quinta cirugía en la rodilla derecha, pero estoy bastante bien. Sí me da (para competir)”, concluyó el ex de Chivas, quien enfatizó que mentalmente “está bastante fuerte y listo para el Mundial”.