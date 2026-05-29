Espectáculos | 29-05-26 | 15:42 | Actualizada | 29-05-26 | 15:42 |

La alta demanda de boletos para el concierto que ofrecerá el 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México llevó a los organizadores a abrir una segunda fecha de .

El anuncio se realizó mientras se desarrollaba la venta de entradas para la primera presentación, y Ticketmaster habilitó el enlace para adquirir boletos del nuevo espectáculo.

¿Cuándo es el segundo concierto de Straykids?

La segunda fecha se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2026 y los boletos comenzaron a venderse, apróximadamente a las 15: 35 horas, este 29 de mayo, apenas unos minutos después de que se confirmara el concierto adicional.

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¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Stray Kids?

Los boletos para ver a los intérpretes de "Chk Chk Boom" tienen precios que van desde los 1 mil 363 pesos hasta los 9 mil 795 pesos, dependiendo de la zona seleccionada. La localidad más exclusiva es Platino A.

  • Platino A: $7,563 / $9,795
  • Platino B: $6,819 / $7,501
  • Platino C: $6,076 / $6,682
  • Platino D: $5,207 / $5,728
  • Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989
  • Platino E: $4,463
  • Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582
  • Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086
  • Verde C: $2,231 / $2,633
  • General B: $1,859
  • PCD: $1,859
  • Naranja C: $1,363 / $1,567

¿Qué esperar de STRAYCITY?

Aunque ha sido presentado como un festival musical, Stray Kids será el acto principal de STRAYCITY, un evento anunciado el pasado 22 de mayo por la promotora Live Nation y JYP Entertainment. La primera edición recorrerá Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; y Ciudad de México.

Además de Stray Kids, el cartel incluye a NEXZ, agrupación de JYP Entertainment, así como a artistas locales como Andrés Obregón, Reneé, Bad Milk, Kei Linch, K4OS y Cocho, quienes participarán en distintas sedes.

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Los organizadores describen STRAYCITY como una experiencia para todo público inspirada en el concepto "Stray" que da nombre a la agrupación.

Asimismo, se ha prometido una producción de gran escala con un enfoque inmersivo.

La agrupación ya cuenta con experiencia en escenarios de gran formato gracias a su gira mundial dominATE, con la que realizó 56 conciertos en 35 ciudades, además de encabezar festivales internacionales como Lollapalooza y British Summer Time Hyde Park.

Live Nation y JYP Entertainment también adelantaron que STRAYCITY podría expandirse a nuevas ciudades en futuras ediciones.

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