Zacatecas. - La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la privación ilegal de la libertad del exdirector de la Policía de Investigación, quien fue interceptado por un vehículo en la capital del estado. Hasta el momento, no se ha tenido conocimiento de que se haya pedido rescate y se desconoce su paradero.

Luego de las especulaciones de que Gustavo Domínguez había sido secuestrado la noche del jueves, finalmente, este viernes, por medio de un comunicado se informó que a través de la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto se inició una carpeta de investigación “derivada de la privación ilegal de la libertad de una persona que anteriormente se desempeñó como Director de la Policía de Investigación de esta institución”.

Se precisa que desde hace un año y ocho meses la víctima dejó de laborar en la Fiscalía zacatecana, sin embargo, se destaca que “esta situación no limita las acciones operativas y de inteligencia que se han desplegado para lograr el objetivo: siendo la pronta localización de la víctima”.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron sobre la Avenida San Marcos, en la capital del estado, y dentro de las primeras diligencias ministeriales y de inteligencia, se logró identificar un vehículo relacionado con los hechos, sobre el cual se mantiene seguimiento operativo y análisis de información.

También se menciona que hasta el momento en que se emitió el comunicado, no se había recibido comunicación alguna relacionada con exigencias económicas vinculadas al caso, además de mencionar que la fiscalía mantiene coordinación interinstitucional y despliega acciones de investigación y operatividad especializadas para el esclarecimiento de los hechos y la localización de la víctima.

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