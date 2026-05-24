Zacatecas.- Después de cuatro meses de movilizaciones y a solo tres días que la agrupación de 300 productores de frijol suspendió sus protestas tras alcanzar un acuerdo con el gobierno federal para el acopio de dos mil toneladas de frijol a 27 pesos el kilo, surgieron las primeras fracturas internas dentro del movimiento campesino, luego que varios integrantes denunciaron públicamente a los dirigentes por presuntas exclusiones de la lista de beneficiarios y por el supuesto reparto discrecional de costales para poder participar en la comercialización.

Los reclamos quedaron registrados en transmisiones en vivo y otros videos que se han difundido este fin de semana en redes sociales, donde varias personas aseguran haber sido excluidas de las listas, pese a participar en las protestas y guardias en la toma de edificios que fueron tomados.

En las grabaciones se ve que encaran a varios de los líderes del movimiento como Abraham Castro, Federico Najar y Rubén Hernández, a quienes les exigen explicaciones por la entrega de paquetes de costales.

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Las primeras transmisiones fueron difundidas el pasado viernes desde un perfil identificado como Eloisa Gaytán López, en donde se ve que a las personas inconformes que persiguen y cuestionan a los líderes, que algunos productores recibieron hasta tres paquetes de costales, mientras a ellas quedaron fuera.

En los reclamos se escucha que dicen: “Nos robaron nuestros costales. Les repartieron a los demás y a nosotros nos robaron los costales. ¿Por qué no da la cara? (…) Esto es política y nos engañaron a los campesinos”, después se ve que hay un intercambio de palabras entre ambas partes.

Por su parte, los líderes de esa agrupación de productores de frijol argumentan que “hubo un malentendido”, además de desconocer a las personas que los encararon, al afirmar que nunca las habían visto en las movilizaciones y acciones de protesta, por lo que consideraron que “hay personas que tienen intereses políticos” que buscan afectar al movimiento.

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Dirigentes aseguran que tienen una lista de asistencia de los integrantes que acudieron a las movilizaciones

Los dirigentes frijoleros aseguran que hay una lista de asistencia de los integrantes que se movilizaron y que esa es la que ellos tienen para determinar el reparto de costales, además de hacer un llamado a todos los integrantes de ese movimiento “a mantener la prudencia y no afectar al movimiento”.

Tras estas declaraciones de los líderes que desconocieron a las personas inconformes, en el mismo perfil de Eloisa Gaytán han comenzado a subir más videos, audios y capturas de pantallas para demostrar que los inconformes desde hace meses pertenecen a ese movimiento y participaron en las protestas.

Incluso, en ese perfil se han compartido nuevos videos, en los que aparecen supuestos que señalan a los hermanos Isaías y Abraham Castro, así como Rubén Hernández, líderes que han destacado en este movimiento campesino, quienes acusan de operar como “coyotes”. En esa narraciones difundidas se afirma que presuntamente los dirigentes “cobraban cuotas a los pequeños productores que resultaban beneficiados” con el programa federal.

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Surgen acusaciones contra líderes del movimiento frijolero de Zacatecas. Foto: Esther Consuegra

Movilizaciones y acuerdos

Durante cuatros meses, esta agrupación inició una serie de protestas que fueron escalando desde bloqueos de carreteras y vialidades, marchas, así como la toma de las instalaciones del Congreso del Estado y de la Secretaría del Campo como medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales.

El movimiento tuvo mayor fuerza, luego que fueron a manifestarse al Multiforo, donde buscaban impedir el concierto por los festejos del Día de la Madre que organizó el gobierno estatal, pero, esa ocasión se le sumaron otros sectores sociales como universitarios, pero fueron reprimidos por las corporaciones de seguridad.

Esto complicó la relación y el diálogo con las autoridades estatales, por lo que el pasado martes lanzaron un ultimátum a las autoridades de bloquear de manera indefinida las vías férreas para recibir respuestas a sus demandas.

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Al llamado acudió personal enviado directamente de la Secretaría de Gobernación y tras varias horas de negociación con los líderes del movimiento frijolero, finalmente se pactó un acuerdo en el que se comprometía con esta agrupación a recibir el acopio de dos mil toneladas de frijol y se respetaría el pago al precio de garantía de 27 mil pesos la tonelada.

En ese acuerdo se pactó que esta semana, en el centro de acopio del municipio de Calera se iban a recibir a 120 pequeños productores de dicha agrupación para entregarles los paquetes de costales, lo que permitirá que este lunes 25 los beneficiarios puedan iniciar con la entregar su producción.

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