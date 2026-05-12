Zacatecas.- Esta mañana, el gobierno federal, a través de Alimentación para el Bienestar, dio respuesta al grupo de productores de frijol que ha realizado una serie de manifestaciones en Zacatecas, en donde aclara que sí se les ha atendido en sus demandas, al precisar que son 441 productores de esa agrupación que han sido beneficiados mediante el acopio de mil 951 toneladas de frijol, a quienes se les pagó al precio de garantía anterior de 27 mil pesos por tonelada, “lo que representa una inversión de 52.7 millones de pesos”.

La respuesta de la dependencia federal se deriva de que un grupo de productores de frijol, desde el pasado jueves ha emprendido una jornada de protestas en Zacatecas y que ayer derivó en una marcha multitudinaria en la capital, a cuya movilización se sumaron otros sectores sociales.

Una de las razones que se abanderó en esta marcha fue la represión policial del gobierno estatal ejercida el fin de semana contra un grupo de agricultores y universitarios, pero, otro motivo que se denunció en la manifestación fue que las autoridades federales han incumplido con el acuerdo firmado en el que se comprometen a recibir mil 500 toneladas de frijol para 300 pequeños productores de esta agrupación y se reprochó que no se le ha pagado al precio de garantía de 27 peso el kilo y exigieron que se establezca una mesa de negociación para que se les reciba sus frijol.

Por ello, la mañana de este martes, Alimentación para el Bienestar emitió un comunicado en el que se precisan las cifras del total de beneficiarios y de los recursos que se han destinado específicamente para esta agrupación de productores inconformes.

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Sin embargo, la dependencia federal también se precisa que “a pesar de este apoyo concreto, representantes del citado grupo han rechazado continuar el proceso bajo el nuevo precio de 16 mil pesos por tonelada y exigen mantener el esquema anterior de 27 mil pesos, condición que no corresponde a las Reglas de Operación aplicables en esta nueva etapa y que afectarían la equidad del programa frente a miles de pequeñas y pequeños productores que se atienden bajo los mismos parámetros”.

En el boletín se detalla que, a la fecha, “se ha beneficiado a 12 mil 435 pequeñas y pequeños productores zacatecanos con un acopio cercano a las 98 mil toneladas de frijol con una inversión social histórica de más de dos mil 640 millones de pesos” y destaca que con dicho volumen acopiado, Zacatecas concentra el 56.4 % del acopio nacional de frijol, que posiciona a la entidad como la de mayor participación.

También se menciona que este beneficio se amplió y el 1 de mayo se publicaron las nuevas Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación, donde se autoriza un acopio adicional en Zacatecas de hasta 10 mil toneladas de frijol negro y pinto, al precio de 16 mil pesos por tonelada.

Además de señalar que, al amparo de estas nuevas reglas, en Zacatecas ya se ha atendido a mil 588 productores, con siete mil 365.4 toneladas en proceso de acopio y se precisa que “el gobierno del estado ha acompañado este esfuerzo en los centros de acopio con el fin de garantizar que el recurso llegue de forma directa a las y los pequeños productores”.

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"Se acabó el intermediarismo"

En el comunicado también se resaltan las palabras que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 28 de marzo en el evento del frijol, realizado en Sombrerete, Zacatecas, al enfatizar que: “los apoyos al campo se entregan de manera directa. Se acabaron las prácticas de intermediarismo de políticos y organizaciones que solicitaban apoyos. Los programas son un derecho de las y los campesinos del país”.

Y se agrega: “Este programa llega directamente a las manos del pequeño productor, sin intermediarios, sin gestores y sin actores políticos que, con fines personales, hacen uso indebido de causas legítimas del campo”.

También destaca que “el Gobierno de México reconoce y respeta el derecho de todas las personas y organizaciones a expresarse, a manifestarse y a exigir mejores condiciones para el campo. La política de esta administración es escuchar a todas las voces, sin excepción, en un ambiente de respeto mutuo y apego a las normas que rigen cada programa”.

afcl/LL