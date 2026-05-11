Zacatecas. - Decenas de tractores encabezaron este lunes una marcha multitudinaria en la que participaron miles de productores de frijol, sindicatos, colectivos y varias organizaciones para protestar por los actos de represión policial ocurrida el pasado sábado, previo a que el gobierno realizara un concierto en el Multiforo por el festejo del Día de las Madres, donde se aplicó un operativo que terminó con 12 personas detenidas.

La ruta se inició en el bulevar metropolitano, pero, se llevó hasta la avenida Quebradilla para que una trilladora que encabezaba la marcha pudiera ingresar a la zona centro, misma que avanzó hasta llegar a la explanada de la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

En el trayecto, al pasar por las oficinas de la Secretaría del Bienestar y la Guardia Nacional, los manifestantes gritaban: “¡Eson son, esos son los que chingan la nación!”.

Los contingentes eran encabezados por algunos de los agricultores que resultaron lesionados en el operativo y también se le sumaron diversos sindicatos del magisterio, universitarios, de salud, mineros, así como colectivos feministas.

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En los pronunciamientos que emitieron en Plaza de Armas, Isaías Castro, uno de los productores que fue detenido y uno de los líderes de esta agrupación campesina dijo que “con esta represión sólo los hicieron más fuertes” y advirtió que van a seguir luchando y “no los van a parar”.

Exigió al gobierno federal que instale mesas de negociación para que les acopie el frijol que tiene en las instalaciones de la Secretaría del Campo, pero, que no se las han querido recibir las autoridades, al mencionar que son 300 paquetes que corresponden a mil 500 toneladas.

Productores de frijol marchan en Zacatecas contra operativo policial que dejo 12 detenidos; exigen juicio político. Foto: Diana Valdez

En los pronunciamientos también se denunció que las detenciones de agricultores y universitarios fueron arbitrarias y aseguraron que fueron liberados por la presión social, por ello, dijeron que por estos acontecimientos responsabilizaron y exigieron juicio político al gobernador David Monreal.

Además de solicitar la destitución del fiscal Cristian Camacho; Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad pública; así como de Mario Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar, responsable del programa federal de acopio de frijol en Zacatecas.

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Los manifestantes también realizaron varias pintas en las paredes de Palacio de Gobierno como parte de las acciones de protesta.

Cabe mencionar que, en marzo esta agrupación realizó una serie de movilizaciones para exigir que se les recibiera su frijol y el 29 de marzo se retiraron al pactar un acuerdo, sin embargo, el jueves de la semana pasada retomaron y radicalizaron las acciones de protestas, al denunciar que las autoridades les habían incumplido con el acopio de mil 500 toneladas que se pactaron al precio de garantía de 27 mil pesos, ofertado por el esquema federal.

Admiten “error” en operativo

La conferencia semanal del gobernador David Monreal se realizó a muy temprana hora, bajo el argumento de que fue para no interferir con la marcha y respeto a la libertad de expresión e hizo un llamado a los productores a “que no se agote nunca el diálogo”, y se pronunció por “privilegiar el diálogo, la conciliación, siempre apegados al marco de derecho”.

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Mientras que Rodrigo Reyes aseguró que los productores inconformes no tienen argumentos válidos para las protestas emprendidas, al afirmar que el gobierno federal ha informado públicamente que el convenio firmado el 29 de marzo con los líderes de esta organización se cumplió en su totalidad.

Productores de frijol marchan en Zacatecas contra operativo policial que dejo 12 detenidos; exigen juicio político. Foto: Diana Valdez

Precisó que el acuerdo con el gobierno federal, a través de Alimentación del Bienestar, era recibir mil 500 toneladas para 300 productores de esa agrupación, pero, en total fueron mil 950 toneladas en beneficio de 441 personas, por ende, enfatizó que fue mayor el beneficio recibido y mostró las listas con nombres de los beneficiarios y dijo que quienes no han mostrado la lista de los 300 beneficiarios son los líderes de esa agrupación.

Aclaró que se trata de un programa federal y que el gobierno del estado sólo ha dado acompañamiento a las peticiones, por tanto, dijo que en caso de que haya una inconformidad de los productores, debe hacerse frente a Alimentación del Bienestar.

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Respecto al operativo, el funcionario admitió que el gobierno cometió un error al aplicarlo: “Si se cometió un error, el error fue caer en su provocación (…) de personas que le restan legitimidad a este movimiento y que buscaban politizar este conflicto”.

Por su parte, Guinez Ruiz, subsecretario de operación policial de la Secretaría de Seguridad, afirmó que se actuó conforme a la ley y los protocolos establecidos, pero también admitió que no se puede ser indiferente a los acontecimientos registrados y aseguró que ya se inició “una evaluación interna para fortalecer los mecanismos de actuación y asegurar que en cualquier intervención futura prevalezca siempre la prudencia, el diálogo, la contención y el respeto de los derechos humanos”.

El mando policial agregó: “A quienes se sintieron afectados, les digo de frente: jamás existió la intención de vulnerar derechos ni actuar fuera de la ley. Portar un uniforme y ejercer una responsabilidad pública exige carácter, pero también sensibilidad y empatía, y cualquier exceso, venga de donde venga, debe investigarse y no debe reprimirse”.

dmrr