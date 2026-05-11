Tabasco. - Víctimas de presuntos abusos cometidos por diversas autoridades de Tabasco, anunciaron este lunes una serie de movilizaciones ante la nula respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la falta de acceso a la justicia.

El calendario de protestas iniciará el próximo domingo 17 de mayo con una marcha que partirá a las nueve y media de la mañana hacía la Plaza de Armas, seguida de una caravana hacia la Ciudad de México programada para el 25 de mayo.

Lesly Dayana Bautista Díaz, quien hace un año fue detenida como presunta responsable del homicidio de un médico y posteriormente exonerada, explicó que el objetivo es visibilizar las injusticias y la corrupción por parte de la Fiscalía General del Estado y el gobierno.

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“A todas esas personas que han sido víctimas de la Fiscalía, que han sido víctimas de un mal gobierno, de injusticia y sobre todo de corrupción que se unan a nosotros para el día domingo 17 de mayo marchar hacia la plaza de armas para exigir justicia”, indicó.

Lamentó que el gobierno del Estado aún no haya emitido una disculpa pública y haya afectado su vida personal y académica que fue truncada tras las acusaciones por una mala investigación de la Fiscalía.

De su lado, Lucio Isidro Álvarez, padre de un joven universitario asesinado por policías estatales, informó que, ante la falta de apoyo de la presidencia de la república a quien le expuso su caso, ha decidido encabezar un "Éxodo por la Justicia" el 25 de mayo.

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“A pie, en Éxodo, el 25, estamos todas las víctimas de Tabasco, que se han unido más o menos estamos hablando de 80, 100 personas. Voy a hacer este éxodo por todas las víctimas, vamos a vestir de blanco en señal de paz y justicia”, señaló.

“Hasta la Ciudad de México, ahí me quedaré en la astabandera con mi casa de campaña, con los que nos quieran acompañar, aquí a Tabasco ya no regreso sin ningún resultado, me voy a poner en huelga de hambre, no sé qué más voy a hacer”, fustigó.

Finalmente, Salvador González Rodríguez, padre de la joven Ximena, quien perdió la vida tras caer del techo de un edificio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aclaró que su muerte no fue a causa de un problema familiar, sino un asesinato que sigue impune.

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“Esto no es un problema familiar, esto fue un asesinato que le hicieron a mi hija en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y donde al día de hoy lo único que me han hecho es intimidarme, me han hablado y me han dicho que ya me quedé callado.

“Mi hija ya no está conmigo, pero dejó a su papá para que luche por esas mujeres que están sufriendo en la universidad, hay mucho bullying, hay mucho maltrato, hay mucho acoso hacia la mujer”.

Aseguraron que su lucha continuará para frenar las injusticias y la falta de actuación de las autoridades ante hechos lamentables que afectan a la sociedad, pues son muchas la personas que atraviesan situaciones similares.

dmrr