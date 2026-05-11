Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad autónoma de Tamaulipas (UAT) inició pruebas del equipo aéreo que utilizará para realizar estudios geoespaciales tanto en territorio tamaulipeco como a nivel nacional.

Con esta nueva tecnología, la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas será empleada para realizar estudios científicos, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En entrevista aseguró que las pruebas del equipamiento iniciaron el pasado fin de semana, y la capacitación es impartida, por científicos canadienses a personal especializado de la UAT.

Dijo que la nueva tecnología está montada en un avión Cessna 402C modificado para investigación, equipado con sensores aeronáuticos que permiten levantar información geoespacial de alta precisión.

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“Se adquirió un equipo canadiense, donde estamos utilizando un sistema LiDAR que emite, por un metro cuadrado, un millón de puntos de rayo láser, es como una especie de ultrasonido, la luz rebota y la capta en el avión y puede ver todos los temas de orografía”, aseveró.

También mencionó que el pasado fin de semana se hicieron los vuelos de prueba en Ciudad Victoria, para registrar la altura de viviendas y edificios, probar el funcionamiento del equipo y seguir con la capacitación y adiestramiento del personal universitario.

Explicó que anteriormente la UAT contaba con un equipo más antiguo, de 30 mil puntos por metro cuadrado y ahora, con la nueva tecnología, se podrán hacer un sinfín de proyectos en el territorio a nivel nacional.

"Recientemente se instaló el nuevo equipo topográfico Teledyne Optech Galaxy Prime en el avión de la UAT, y se deben hacer varios vuelos de calibración sobre áreas con techos inclinados", reveló.

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El primer vuelo de calibración se efectuó en la zona centro de Tamaulipas, y que, si el clima lo permite, esta semana se continuará con las pruebas para tenerlo completamente funcionando.

Con esta tecnología de vanguardia, la UAT destaca como una de las pocas universidades en México que cuenta con equipamiento aerotransportado, incluyendo herramientas LiDAR (Light Detection and Ranging/Detección y Alcance de la Luz) y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

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