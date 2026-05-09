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La realizó un homenaje a las que forman parte de su comunidad, destacando su contribución al desarrollo de las nuevas generaciones y al fortalecimiento de la estructura social.

Durante el encuentro, se resaltó que el desempeño de las , y personal administrativo es fundamental para el crecimiento de la institución.

"Son inspiración, amor y ejemplo de vida, además de ser pieza clave en la formación de ciudadanos", dijo el rector Dámaso Anaya. | Foto: Especial.
"Son inspiración, amor y ejemplo de vida, además de ser pieza clave en la formación de ciudadanos", dijo el rector Dámaso Anaya. | Foto: Especial.

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El rector Dámaso Anaya Alvarado señaló que la universidad "mantiene el compromiso de impulsar una visión humanista y cercana a las familias", reconociendo a las madres en la formación de nuevas generaciones.

"Son inspiración, amor y ejemplo de vida, además de ser pieza clave en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno", enfatizó el rector de la UAT sobre las madres trabajadoras.

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JACL/cr

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