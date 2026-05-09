Más Información
CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte
Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales
Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas
Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda
México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery
Marina asegura embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a costas de Guerrero; hay dos extranjeros detenidos
"Casi va a ser el 10 de mayo y no tenemos alegría en nuestro corazón"; Ceci Flores llama a seguir la lucha por hijos desaparecidos
Gobiernos de 3 estados rechazan cambios en calendario escolar de la SEP; aseguran que “educación debe ser prioridad”
Washington, Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó de Florida, EU la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.
102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca de las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.
Para contener el brote, el personal del bote aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de "limpieza" y para reportar los casos, según detalló el escrito.
Lee también Confirman seis casos de hantavirus tras brote en crucero; hay tres muertos
El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.
En el buque van un total de tres mil 116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.
El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus y al tocar superficies contaminadas.
Detienen a 28 tripulantes de cruceros por pornografía infantil; operativo incluyó un barco de Disney
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]