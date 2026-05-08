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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que hasta ahora se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo de un crucero en el Atlántico.
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"Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes", la única cepa conocida por ser transmisible entre humanos, indicó la OMS en un comunicado.
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