Ginebra.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió el Covid-19.

“Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por ahí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la de Covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora”, dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.

“Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho”, recordó. “Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión”, agregó el experto.

Las autoridades sanitarias argentinas dijeron que de momento “no es posible confirmar el origen del contagio” de hantavirus en un pareja de neerlandeses que viajaban en el crucero MV Hondius, y que provocó un brote en el barco que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio holandés y una alemana. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó a cinco los casos de hantavirus confirmados, además de tres sospechosos. “Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”, agregó sobre la cepa.

El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros. “En ningún caso atracará, sólo fondeará”, indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo.

La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril. Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos. Según la naviera Oceanwide Expeditions han desembarcado 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal.

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