Junto a largas filas de espera para abordar el metrobús, en la estación Museo de la Ciudad, pasan desapercibidos los restos de Hernán Cortés. En la entrada principal del Templo de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, en el centro de la CDMX, una persona en situación de calle parece velar los restos del conquistador.

Entre cartones, hojarasca, charcos, olor a orín, desechos de botellas de agua, vasos de unicel y confetti metálico, se encuentra la entrada al templo donde yacen los restos de Cortés. Contrario a la transitada calle de República del Salvador, la misa oficiada contaba con solo diez personas.

En su interior, el templo también luce descuidado; la alfombra roja del pasillo principal luce percudida, a pesar de estar acordonada. Además, una valla de madera impide acercarse a la placa que tiene el nombre del conquistador en letras doradas.

La placa que tiene el nombre del conquistador en letras doradas. | Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Aquí está muy abandonado, no sabía que aquí estaban los restos de Hernán Cortés, hasta recientemente”, comenta Jaime Garza, de 55 años. El señor Garza explica que ha viajado y visitado monumentos religiosos, pero están “más cuidados, con mayor atención”. Para él, los restos deben permanecer en el recinto, “siendo el fundador, de alguna manera, de lo que formamos parte el día de hoy; entiendo yo que debería estar aquí“.

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“A los muertos hay que dejarlos descansar”; ¿Los restos de Cortés deben quedarse en México? Qué opinan los feligreses

“A los muertos hay que dejarlos descansar en paz”, afirma Benicio Cruz, historiador de la UNAM, que asistió a misa en el Templo de la Purísima. El académico sostiene que las personas que están solicitando la expatriación de los restos de Cortés “no hablan náhuatl, ni ninguna lengua prehispánica, visten a la europea y se comunican en español”. Añade que no deberían decir “tonterías por las que no están dispuestos a responsabilizarse”.

Asimismo, el especialista sustenta que ni México ni otras naciones latinoamericanas serían lo que son actualmente sin Hernán Cortés. Ejemplifica que “los anglosajones no mestizan, exterminan”, pues los nativos americanos “se encuentran en reservas o son piezas de museo”.

Restos de Hernán Cortés permanecen en la Iglesia de Jesús Nazareno (07/05/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Iris, de 56 años, concuerda con que “está bien” que los restos de Cortés permanezcan en el recinto. Ella le agradece al conquistador, a los franciscanos y a la “Virgen de Guadalupe” la llegada del catolicismo, pues “si él no hubiera venido y la Virgen no se hubiera aparecido, seguiríamos matando bebés”.

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Al respecto, EL UNIVERSAL preguntó al padre Efraín y al sacristán por su opinión sobre el mausoleo del conquistador, pero se negaron a emitirla por ser “un momento políticamente difícil”.

“Si no molesta a nadie y al gobierno de México no le importa que estén aquí, entonces me parece bien”, asegura el turista español Aitor, quien se retiraba del santuario minutos antes de que este cerrara. “Es un personaje histórico al final, aunque muchas cosas que sucedieron fueron malas”, dice.

El padre Efraín y el sacristán se negaron a emitir su opinión sobre el mausoleo del conquistador, por ser “un momento políticamente difícil”. | Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El europeo afirma que le agrada que los restos permanezcan en “un entorno que pasa por alto”, que no sea un “lugar de contemplación superllamativo”, pues tampoco se le “debería adorar”. Sin embargo, no le gustaría que regresara a España, ya que allí solo es un personaje histórico de baja influencia. Aitor comenta que sabía que los restos de Cortés residían en México, y a pesar de vivir temporalmente en el país, no visitó los restos hasta que volvió como excursionista.

“Habría que ignorar a Ayuso, porque actualmente la conquista queda de lado frente a temas más grandes, como la violencia contra las mujeres en México; parece que el gobierno usa el tema de excusa para no resolver sus problemas”, asevera el español Aitor.

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Presidenta de la Comunidad de Madrid revive polémica por restos de Hernán Cortes

La polémica por la figura de Hernán Cortés y la permanencia de sus restos en México resurgió tras la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien participó en actividades relacionadas con el conquistador español y realizó declaraciones sobre la Conquista y el mestizaje que generaron críticas desde el gobierno federal.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que sectores del PAN reivindiquen a Cortés y calificó como de “poco conocimiento” rendir homenaje a un personaje al que señaló de ordenar matanzas y actos de esclavitud.

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El templo está construido en forma de cruz. | Foto: Santiago Cadena.

Historiadores rechazan retirar restos de Hernán Cortés de México

En medio de la discusión, EL UNIVERSAL entrevistó a la periodista e investigadora histórica Berta Hernández y al historiador Sergio Caffarel para obtener un panorama sobre el significado histórico de los restos de Hernán Cortés en el país.

Ambos especialistas consultados coincidieron en que trasladar los restos de Cortés a España tendría un significado más político que histórico y no modificaría el legado ni el debate sobre la Conquista.

Berta Hernández consideró que en México persiste una visión simplificada sobre Cortés, donde suele presentarse como “héroe o villano”, cuando la historia “tiene una infinita gama de grises”.

“Estamos muy acostumbrados a una narrativa muy básica”, señaló. “Los historiadores profesionales ya no explican el pasado en términos de buenos y malos, sino entendiendo procesos y contextos”.

En su interior, el templo también luce descuidado; la alfombra roja del pasillo principal luce percudida, a pesar de estar acordonada. | Foto: Santiago Cadena.

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Sobre la permanencia de los restos en México, explicó que el propio Cortés dejó asentado en su testamento que deseaba descansar en la Nueva España y que esa voluntad fue respetada.

Recordó que actualmente sus restos permanecen en el templo de Jesús Nazareno, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Él pidió descansar en la Nueva España. Tan simple como eso”, afirmó Hernández, quien agregó que mover los restos “no cambiaría absolutamente nada” respecto a la discusión histórica sobre la Conquista.

Incluso, advirtió que una eventual exhumación podría exacerbar la polarización política actual. “Sí habría sectores que lo verían como una provocación”, dijo. “El legado histórico del personaje no radica en sus restos materiales”.

El propio Cortés dejó asentado en su testamento que deseaba descansar en la Nueva España. | Foto: Karla Guerrero

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Por su parte, Sergio Caffarel coincidió en que la presencia de los restos de Cortés en el país responde a una decisión personal del conquistador y no a una reivindicación política contemporánea.

“Forma parte intrínseca del ADN histórico de este país”, sostuvo. “No podemos entender la historia de México sin Hernán Cortés, nos guste o no”.

El especialista recordó que Cortés murió en España en 1547, pero dejó estipulado en su testamento que deseaba regresar a la Nueva España. Tras diversos traslados a lo largo de los siglos, sus restos quedaron finalmente resguardados en el Hospital de Jesús y el templo de Jesús Nazareno.

Caffarel consideró que sacar los restos del país implicaría “un retroceso discursivo” y reabriría debates identitarios superados desde hace décadas.

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Restos de Hernán Cortés permanecen en la Iglesia de Jesús Nazareno (07/05/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Volveríamos a pelearnos con nuestra propia historia”, afirmó. “Regresaríamos a la discusión de si somos más españoles o más indígenas, cuando en realidad somos mexicanos”.

Ambos especialistas coincidieron en que la polémica actual refleja más el clima de polarización política contemporánea que un debate histórico nuevo. Hernández apuntó que la figura de Cortés suele utilizarse de manera simbólica en discusiones ideológicas actuales.

“Esta discusión no es nueva y no se va a acabar moviendo o no moviendo los restos de Cortés”, señaló.

Mientras tanto, los restos del conquistador continúan en el templo de Jesús Nazareno, donde permanecen desde hace décadas bajo una discreta placa, lejos de las disputas políticas que periódicamente vuelven a colocarlo en el centro del debate público.

La tarde de este jueves, custodiados por un vagabundo.

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