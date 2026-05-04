Con motivo de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso a México, el grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México se pronunció en contra e hizo un llamado a la ciudadanía a "estar atenta".

A través de una publicación en redes sociales, el partido guinda criticó la visita de Díaz Ayuso, quien llegó al país con propósito de sostener encuentros económicos, políticos y culturales, así como una ceremonia honor a Hernán Cortés.

"Isabel Díaz Ayuso viene a México a rendir homenaje a quienes destruyeron civilizaciones enteras. La misma que dice que el indigenismo es comunismo. La misma que representa la ultraderecha española". expresó Morena CDMX.

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Del mismo modo, el Grupo Parlamentario cuestionó las reuniones de la española, "¿con quién se va a reunir? ¿quiénes son sus aliados en México? ¿quiénes comparten esa agenda clasista y racista?", sostuvo.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña criticó la visita de Díaz Ayuso, a quien calificó como "súper fascista".

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió a la Basílica de Guadalupe como parte de la agenda en su paso por México. "El Arzobispo Primado de Méjico pide desde Guadalupe por todas las madres de España. Y por la relación de ambas naciones". expresó en su cuenta de X.

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Otras reacciones

Por su lado, la periodista Sabina Berman ironizó sobre la presencia de Díaz Ayuso respecto al homenaje a Hernán Cortés. "La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso viene a MÉJICO (así lo llama) para participar en un homenaje del PAN a.... Hernán Cortes. La tontera de las personas reales rebasa cualquier comedia", publicó.

Isabel Díaz Ayuso @IdiazAyuso viene a México a rendir homenaje a quienes destruyeron civilizaciones enteras.



La misma que dice que el indigenismo es comunismo.



La misma que representa la ultraderecha española.



Llamamos a la ciudadanía a estar muy atenta: ¿con quién se va a… pic.twitter.com/FiWUrJO5CE — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) May 3, 2026

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