Más Información

Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

Pumas desaprovecha y deja con vida al América en los cuartos de final

Pumas desaprovecha y deja con vida al América en los cuartos de final

Resultado: Con un golazo de Enner Valencia, Pachuca apagó el fuego del Infierno en la Ida de Cuartos

Resultado: Con un golazo de Enner Valencia, Pachuca apagó el fuego del Infierno en la Ida de Cuartos

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Video viral en Culiacán no era celebración por licencia de Rocha; imágenes son de marcha en 2025

Video viral en Culiacán no era celebración por licencia de Rocha; imágenes son de marcha en 2025

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Con motivo de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, el grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México se pronunció en contra e hizo un llamado a la ciudadanía a "estar atenta".

A través de una publicación en redes sociales, el partido guinda criticó la visita de Díaz Ayuso, quien llegó al país con propósito de sostener encuentros económicos, políticos y culturales, así como una ceremonia honor a Hernán Cortés.

"Isabel Díaz Ayuso viene a México a rendir homenaje a quienes destruyeron civilizaciones enteras. La misma que dice que el indigenismo es comunismo. La misma que representa la ultraderecha española". expresó Morena CDMX.

Lee también

Del mismo modo, el Grupo Parlamentario cuestionó las reuniones de la española, "¿con quién se va a reunir? ¿quiénes son sus aliados en México? ¿quiénes comparten esa agenda clasista y racista?", sostuvo.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña criticó la visita de Díaz Ayuso, a quien calificó como "súper fascista".

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió a la Basílica de Guadalupe como parte de la agenda en su paso por México. "El Arzobispo Primado de Méjico pide desde Guadalupe por todas las madres de España. Y por la relación de ambas naciones". expresó en su cuenta de X.

Lee también

Otras reacciones

Por su lado, la periodista Sabina Berman ironizó sobre la presencia de Díaz Ayuso respecto al homenaje a Hernán Cortés. "La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso viene a MÉJICO (así lo llama) para participar en un homenaje del PAN a.... Hernán Cortes. La tontera de las personas reales rebasa cualquier comedia", publicó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/ml

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]