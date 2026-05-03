El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en sus redes sociales una felicitación para la funcionaria mexicana Ariadna Montiel, quién será la nueva presidenta del partido Morena.

"Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes, elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario.", posteó el mandatario cubano.

Dentro de su publicación de felicitaciones, Díaz- Canel aprovechó para agradecer la "solidaridad y respaldo a Cuba" por parte de Montiel durante su discurso de toma de protesta. Aseguró que las palabras pronunciadas por la mexicana son "símbolo de la historia común que nos une."

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Finalmente, ratifico la voluntad y disposición de Cuba para " continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros partidos en beneficio de los dos pueblos."

¿Quién es Ariadna Montiel?

Este domingo 3 de mayo, el Congreso Nacional de Morena nombró a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján.

Montiel cuenta con una trayectoria cercana al proyecto de la llamada "Cuarta Transformación". Se desempeñó como secretaria de Bienestar entre 2022 y 2026, además de haber sido parte de la subsecretaría de la misma dependencia, donde estuvo a cargo de la operación de programas sociales prioritarios a nivel nacional.

Su llegada a la dirigencia del partido mexicano Morena ocurre en un contexto de ajustes internos dentro del partido, de cara a los próximos procesos electorales, con el objetivo de reforzar su estructura territorial, cohesión interna y capacidad organizativa.

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El relevo en la presidencia forma parte de una serie de cambios estratégicos, en un escenario donde el partido mantiene una posición predominante en la vida política del país.

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