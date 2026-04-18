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El presidente de Cuba, , aseveró que la isla no "aspira a la guerra", pero "tiene la responsabilidad de defenderse", al ser interrogado sobre las amenazas de una posible intervención militar de Estados Unidos.

"Cuba no aspira a la guerra, pero sí tenemos la responsabilidad de defendernos ante las amenazas, para que no haya sorpresa y no haya derrota", puntualizó el mandatario en declaraciones al medio venezolano Telesur.

Díaz-Canel reiteró que "está en las intenciones del ." (una invasión militar a Cuba), y dijo que esas afirmaciones forman parte de una "campaña psicológica" que "tratan de imponer para amedrentar al pueblo" cubano.

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El presidente cubano reafirmó asimismo que la isla no "promueve ni estimula la guerra", pero "va a haber combate y disposición para defender el país".

La retórica belicista ha escalado en las declaraciones en la última semana desde La Habana y Washington, mientras la situación de los diálogos bilaterales -si es que están teniendo lugar- ha quedado completamente opacada a un mes del anuncio del inicio de los contactos.

reconoció, sin embargo, que, el diálogo entre ambas naciones es "difícil", pero "posible" si ambos países lo asumen con "voluntad y responsabilidad histórica", basándose en principios de "la reciprocidad, el respeto y la igualdad".

"Lo que ambos pueblos merecen es que haya un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación (...) Podíamos ser muy aportadores si encontráramos la capacidad para construir una relación civilizada entre dos países cercanos con diferencias ideológicas, que se pueden superar”, aseveró.

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Cuba anunció el pasado 13 de marzo que había abierto un "diálogo" con EU, pero indicó que se encontraba en "fases iniciales" y "alejados" de cualquier acuerdo. La Habana lo reconoció tras semanas de presión estadounidense a la isla en pos de reformas económicas y políticas (incluyendo un bloqueo petrolero).

Esta semana medios estadounidenses revelaban que el está intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, pero que cualquier movimiento estaba supeditado a órdenes directas de Trump.

El departamento de Guerra de EU, en respuesta a una petición de EFE, llamó a no especular sobre "escenarios hipotéticos" e indicó que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanecen preparadas para ejecutar las órdenes del presidente”.

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cc/mcc

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