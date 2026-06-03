La Copa del Mundo de la FIFA 2026 traerá consigo una gran cantidad de momentos memorables en sus distintas sedes, pero uno de los más especiales se vivirá en México, específicamente en Monterrey, ciudad que será escenario de un hecho histórico: el partido número mil en la historia de los Mundiales.

El encuentro, programado para el próximo 20 de junio, enfrentará en tierras regiomontanas a Japón y Túnez, selecciones que quedarán inscritas en los libros del torneo por protagonizar este hito.

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Ante la cercanía de una fecha tan significativa, la Embajada de México en Japón impulsó una colaboración que une a ambas naciones, teniendo como puente una de las series más icónicas del futbol: Los Supercampeones.

La popular caricatura, que marcó a generaciones de aficionados mexicanos con personajes como Oliver Atom, regresa con motivo de la justa mundialista para rendir un guiño especial a México. A través de un video difundido en redes sociales, se puede ver a Yoichi Takahashi, creador de Capitán Tsubasa, presentar una ilustración inédita en la que el emblemático personaje japonés aparece acompañado por futbolistas mexicanos.

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Dentro de la obra destaca Ricardo Espadas, el arquero y capitán de la selección mexicana en la serie, figura inspirada en Jorge Campos, lo cual se refleja en el uso de un uniforme colorido y distintivo que rinde homenaje al legendario guardameta nacional.