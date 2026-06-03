La fiebre por la Copa del Mundo de 2026 ha comenzado a sentirse en distintas partes del planeta, con países que ya cuentan las horas para el silbatazo inicial que se dará en la cancha del Estadio Ciudad de México con el duelo entre México y Sudáfrica.

Una de las expresiones más claras de la pasión que despierta el torneo de la FIFA es el auge del álbum oficial, una colección que permite a los aficionados conservar un recuerdo de una edición que será histórica al reunir a 48 selecciones.

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Sin importar el elevado costo que implica completar la colección de estampas, en varios puntos del mundo se han reportado productos agotados, reflejo del entusiasmo que genera el certamen.

Esa emoción llegó hasta Brasil, país que aspira a conquistar el título y que se volvió viral en redes sociales en las últimas horas gracias a Kerolay Chaves, influencer que llamó la atención al cubrir su cuerpo con un diseño especial compuesto por estampas de futbolistas que participarán en la justa.

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De acuerdo con la información compartida por la modelo, el proceso —documentado en sus redes sociales— le tomó cerca de siete horas completarlo.

"Siempre me ha apasionado el futbol y soñaba con hacer algo especial relacionado con el Mundial. Cuando surgió la invitación, quise hacer algo distinto a todo lo que hubiera visto antes. No quería limitarme a ponerme una camiseta de la selección o sostener un balón. Busqué referencias antes de empezar y no encontré nada similar a la idea de transformar el propio cuerpo en un álbum del Mundial. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que dar vida a este proyecto", mencionó.