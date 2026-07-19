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Con un buen corte de cabello puedes conseguir una nueva imagen y hasta quitarse unos años de encima, sobre todo si ya tienes canas. Hoy ya no son un signo que se debe ocultar, sino que pueden convertirse en protagonistas de tu look.
Si has decidido lucirlas al natural, en De Última te compartimos los mejores 5 estilos.
5 cortes de cabello para lucir las canas
1. Corte butterfly shag
Aquí, el corte mariposa se fusiona con el shaggy para conseguir un butterfly shag. Si lo que buscas es una cabellera con mucho volumen, esta es tu mejor opción.
Se trata de un estilo que juega con las dimensiones de las capas; para obtenerlo, tu estilista debe cortar el cabello en secciones cortas, medianas y largas, técnica que también lo hace perfecto para melenas rizadas.
El resultado será unas canas con mucho movimiento.
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2. Corte mullet con fleco
El cabello mullet es una elección atrevida por su volumen, y se vuelve aún más con los tonos blancos de las canas. Sus capas pueden ser pronunciadas desde la coronilla hasta las puntas, o dejarlas suaves y texturizadas.
Los estilistas de The Madroom indican que, al ser un look más rebelde, es posible acompañarlo con un flequillo corto para lucir elegante.
Sin duda, esta propuesta resaltará tus canas y les dará mayor dinamismo.
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3. Corte bob apilado
Si estás buscando un estilo de cabello corto y que no requiera constantes visitas a la estética, los estilistas de Ogle School recomiendan el bob apilado.
De acuerdo con los expertos, este corte se caracteriza por sus capas apiladas o degradadas en la parte de la nuca, mientras que el largo aumenta gradualmente.
4. Corte shag mediano
El cuarto corte de cabello es el shag o shaggy, que pese a su apariencia desordenada es fácil de peinar. Si quieres que tus canas luzcan relajadas pero con un poco de volumen, es para ti.
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Un artículo de The Madroom señala que el secreto para llevarlo es dejar sus puntas desordenadas (o degrafiladas) para mayor dimensión.
5. Corte bob italiano
Por último, los expertos del salón de belleza Absalon señalan que el bob italiano es una versión más voluminosa del bob tradicional y su largo suele llegar a la mandíbula o por debajo.
Si bien puede llevarse a cualquier edad, para cabello con canas y fino recomienda que las puntas se mantengan ligeramente redondeadas hacia adentro. Esto se logra al momento de cortarlo y estilizarlo.
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Así de sencillo puedes mostrar tus canas con orgullo, apostando por un corte de cabello que las realce de manera natural.
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