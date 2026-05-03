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Un siempre es una buena opción para arrancar el mes, pero no se trata de elegir cualquier estilo. Si eres una persona que tiene poco tiempo en las mañanas, optar por un look "despeinado" puede ser tu mejor opción.

Pero esto no quiere decir que vas a andar desarreglada, sino que la estructura del corte hace que prácticamente se acomode "solo". Aquí en te mostramos 5 ideas.

Estos cortes se estilizan prácticamente solos y lucen bien. Foto: Unsplash
Estos cortes se estilizan prácticamente solos y lucen bien. Foto: Unsplash

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¿Qué cortes de cabello "despeinados" están en tendencia?

1. Air bob

El bob es ideal si no quieres invertir mucho tiempo en arreglar tu cabello. En particular, este estilo tiene las puntas ligeras y desordenadas, es altamente usado en estilos unisex y proyecta un look moderno y relajado.

Air bob. Foto: Instagram @momo
Air bob. Foto: Instagram @momo

2. Clavicut

El clavicut puede volverse messy si lo adaptas bien; llega a la altura de la clavícula (de ahí el nombre), tiene una base recta o ligeramente desfilada, y es como un punto medio entre el bob y el cabello largo.

Además, es el favorito de muchas celebridades como Hailey Bieber o Kaia Gerber por su versatilidad.

Clavicut. Foto: Instagram @ninapark
Clavicut. Foto: Instagram @ninapark

3. Pixie

Si quieres un corte de cabello arriesgado, el te va a encantar; se crea con múltiples capas en la parte alta de la cabeza que, a partir de las orejas y hasta la nuca, reduce su volumen.

Este 2026 ha tenido un regreso fuerte, pues incluso se ve mucho más que los bob actuales. Otra ventaja es que puedes sumarle un fleco irregular o largo.

Pixie. Foto: Instagram @teyanataylor
Pixie. Foto: Instagram @teyanataylor

4. Shaggy

El corte shaggy consiste en capas por todo el cabello para conseguir movimiento y volumen sin esfuerzo; funciona especialmente bien en pelos rizados.

Aunque se ve como si recién te hubieras levantado, es el que mejor representa la tendencia actual de los estilos "despeinados".

Entre sus principales ventajas podemos mencionar naturalidad y su facilidad de adaptar en salidas casuales o hasta en la oficina.

Shaggy. Foto: Instagram @yarashahidi
Shaggy. Foto: Instagram @yarashahidi

5. Corte en capas largas

Este último puede lucir "despeinado" porque sus capas restan peso al cabello, y eso mismo lo hace lucir alborotado pero con onda.

Esta temporada lo estaremos llevando con ondas suaves, puntas ligeras y nada perfecto. El único dato a considerar es que no destaca en cabellos lacios.

Corte en capas largas. Foto: Instagram @vicdeangelis
Corte en capas largas. Foto: Instagram @vicdeangelis

En conjunto, todos estos cortes muestran hacia dónde va la tendencia actual: menos rigidez y más naturalidad. No se trata de verte desarreglada, sino de lograr un estilo con movimiento, textura y un aire relajado.

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