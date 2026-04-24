Si has notado que tu coloración no cubre por completo los cabellos blancos, no eres la única. Por qué tu tinte no cubre las canas y cómo solucionarlo es una de las dudas más comunes en belleza capilar, especialmente cuando buscas un resultado uniforme sin tener que retocar constantemente.

Aunque muchos piensan que es culpa del tinte, en realidad hay varios factores que influyen en que las canas queden visibles o con un tono distinto al resto del cabello.

No es normal que tu tinte no cubra por completo las canas. Foto: Freepik

Por qué tu tinte no cubre las canas

Uno de los principales motivos es el tipo de tinte que estás utilizando. No todos los productos están formulados para cubrir canas al 100%. Por ejemplo, los tintes semipermanentes o glosses suelen dar color, pero no cubren completamente el cabello blanco.

Otro error frecuente es elegir tonos demasiado claros o fantasía. Las canas, al no tener pigmento, necesitan bases más profundas o con subtonos específicos para fijar mejor el color.

Te contamos cómo cubrir tus canas. Foto: Freepik

También influye la aplicación. No dejar actuar el tinte el tiempo suficiente o no saturar bien las raíces puede hacer que las canas queden translúcidas o con reflejos indeseados.

Además, el estado del cabello juega un papel clave. Las canas suelen ser más gruesas y resistentes, por lo que requieren una fórmula más potente o técnicas específicas para lograr una cobertura uniforme.

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Cómo solucionar que el tinte no cubra las canas

La primera clave es elegir un tinte permanente diseñado específicamente para cobertura de canas. Busca fórmulas que indiquen “100% cobertura” o que estén pensadas para cabellos blancos.

También es recomendable optar por tonos cercanos a tu base natural o con subtonos cenizos o neutros, ya que ayudan a fijar mejor el color y evitar transparencias.

En cuanto a la aplicación, asegúrate de comenzar por las raíces (donde suelen concentrarse más canas) y dejar actuar el producto el tiempo completo indicado en las instrucciones.

Otra solución efectiva es combinar técnicas como lowlights o babylights, que ayudan a integrar las canas en lugar de intentar cubrirlas completamente, logrando un efecto más natural y de menor mantenimiento.

Finalmente, considera acudir a un profesional si tus canas son muy resistentes. Un colorista puede personalizar la fórmula y la técnica para obtener un resultado más uniforme y duradero.

Entender por qué tu tinte no cubre las canas y cómo solucionarlo no solo mejora el resultado final, también te ayuda a elegir mejor los productos y técnicas que realmente funcionan para tu tipo de cabello. A veces, pequeños ajustes en la fórmula o la aplicación hacen toda la diferencia entre un color irregular y uno completamente uniforme.

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