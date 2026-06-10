En el marco de la temporada futbolística, Banco Plata anunció una serie de beneficios dirigidos a los aficionados, entre los que destacan un 10% de cashback en bares y restaurantes durante los partidos de México, así como experiencias presenciales y concursos digitales.

La iniciativa forma parte de la campaña #AficiónMaravillosa, con la que la institución busca acercarse a los consumidores mediante recompensas vinculadas a una de las actividades de mayor interés para los mexicanos: el futbol.

Banco Plata dará 10% de cashback durante los partidos de México. Foto: Cortesía

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Como parte de la estrategia, los clientes de Banco Plata recibirán un reembolso equivalente al 10% del total de su consumo en bares y restaurantes cada vez que juegue México, siempre que realicen el pago con tarjetas de crédito o débito emitidas por la institución.

De acuerdo con el banco, el beneficio se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar registros o trámites adicionales.

Asimismo, durante junio y julio, los usuarios podrán acceder a un esquema de 5% de cashback en compras de artículos deportivos.

Transmisiones gratuitas en Chapultepec

Banco Plata también anunció la apertura de Futlán, un espacio ubicado en Aztlán Parque Urbano, en Chapultepec, donde se transmitirán algunos de los encuentros más relevantes de la jornada futbolística.

La entrada será gratuita y estará abierta al público en general. Según la institución, el espacio tendrá capacidad para recibir a más de 5 mil asistentes por día.

La propuesta busca ofrecer una alternativa para quienes desean seguir los partidos en un ambiente colectivo sin necesidad de acudir a los estadios.

Futlán un espacio ubicado en Aztlán Parque Urbano donde se transmitirán algunos de los encuentros. Foto: Cortesía

Concurso digital para aficionados

Como parte de las actividades, el banco lanzó el Álbum de la #AficiónMaravillosa, una plataforma digital en la que los usuarios podrán subir fotografías relacionadas con su afición al futbol.

Los participantes tendrán acceso a sorteos y dinámicas que contemplan premios como cashback en consumos de restaurantes, la posibilidad de ganar un viaje a Nueva York para asistir a uno de los eventos más importantes de la temporada y la aparición de sus imágenes en programas deportivos.

Andrea Vidales, directora de Marketing y Comunicación de Banco Plata, señaló que la campaña busca reforzar la cercanía de la institución con los consumidores mediante experiencias relacionadas con momentos relevantes de su vida cotidiana.

"Ponemos a las personas al centro porque creemos que la afición merece un aliado que entienda que hoy el banco debe estar presente en los momentos que realmente importan", afirmó.

Los clientes recibirán reembolsos en bares y restaurantes. Foto: Cortesía

Con esta estrategia, Banco Plata se suma a las iniciativas que diversas marcas han desplegado en torno a la temporada futbolística, apostando por incentivos económicos y experiencias de entretenimiento para fortalecer el vínculo con sus clientes.

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