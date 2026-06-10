La periodista y creadora de contenido venezolana Verónica Weffer, se ha vuelto viral en redes sociales por publicar una serie de videos desde su llegada a la Ciudad de México, antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el vlog de su canal de YouTube "Viajando con Vero", la creadora de contenido voló a la capital mexicana para asistir al primer partido del campeonato y retratar la realidad de la ciudad en los días previos a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Weffer, exhibió a través de diversos clips en sus redes sociales el contraste que se vive en la CDMX, principalmente ya que, mientras unos cuantos se unen al furor y la fiesta mundialista, gran parte de la ciudadanía se muestra poco entusiasmada y hay una fuerte presencia de protestas, manifestaciones y plantones alrededor de la capital.

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A través de un video blog, la creadora de contenido retrató la realidad que se vive en la capital mexicana días antes de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Foto: YouTube "Viajando con Vero"

Verónica Weffer muestra protestas afuera del Estadio Banorte y plantón de la CNTE

La creadora contenido exhibió el drástico contraste en la capital luego de una visita al Estadio Banorte, llamado temporalmente —en marco de la Copa del Mundo— "Estadio Ciudad de México".

En su vlog sobre su llegada a la gran metrópoli, Weffer retrató las afueras del estadio y mientras se aprecia la presencia de algunos aficionados, también mostró la otra cara de la moneda, en la que manifestantes protestan contra los megaproyectos alrededor del país, la gentrificación, las desapariciones, entre otros.

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En su recorrido por el centro, la creadora de contenido también capturó imágenes del plantón de la CNTE y las vallas que rodean e impiden el acceso al Zócalo capitalino. "Es un poco triste para todos los fanáticos del fútbol que decidimos vivir esta fiesta con gran alegría llegar y ver todo esto. Claro, también hay que entender, no sabemos por todo lo que ellos están pasando y por todo lo que se está protestando", comentó la influencer.

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La venezolana capturó las afueras del Palacio de Bellas Artes, donde a pesar de haber algunos grupos intercambiando stickers del álbum Panini del Mundial, no se ve mucha bulla mundialista. "Estoy bastante sorprendida, porque a pesar de que estoy en pleno Centro Histórico...no he encontrado absolutamente nada sobre el Mundial", dice Weffer en un video clip.

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Asimismo, confesó que luego de vivir la experiencia desde la CDMX, no sabe si el país está preparado para la cantidad de turistas que recibirá en las siguientes semanas y expresó que espera que el ánimo suba en los próximos días.

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