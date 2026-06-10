La advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre viajar a México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a colocar al país en tendencia.

La Embajada de EU en México difundió un mapa con niveles de seguridad por entidad federativa que generó varias reacciones en redes sociales.

La clasificación divide al país en cuatro niveles de alerta, desde “precauciones normales” hasta “no viajar”, lo que reactivó el debate sobre la percepción de la seguridad en México justo antes del torneo mundialista.

Mapa de México con cuatro niveles de alerta de viaje, emitada por la Embajada de Estados Unidos en el país. Foto: X @USEmbassyMEX

¿Qué dice la alerta de EU sobre viajar a México rumbo al Mundial 2026?

El informe difundido por autoridades estadounidenses señala que México continúa siendo un destino turístico popular, aunque advierte que los riesgos de seguridad cambian considerablemente según la región.

En el mapa, estados como Campeche y Yucatán aparecen en el nivel 1, mientras que entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Oaxaca se ubican en nivel 2. En el nivel 3 figuran Jalisco, Sonora y Chiapas, y en el nivel 4 —considerado el más alto— se encuentran Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y otras entidades con recomendación de “no viajar”.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Aunado a ello, la Embajada exhortó a los viajeros que ya cuenten con boletos para partidos del Mundial 2026 a revisar constantemente las actualizaciones del nivel de alerta antes de su visita.

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La reacción de Chumel Torres ante la alerta de EU

Tras la publicación oficial, el comunicador Chumel Torres reaccionó desde su cuenta en X (antes Twitter), donde compartió el mensaje del gobierno estadounidense acompañado de un comentario que rápidamente generó controversia.

“Tenían razón, amigos. Qué bueno que no eran un peligro para México”, escribió.

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Chumel Torres reacciona a la alerta de EU sobre viajar a México. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, sus palabras provocaron una fuerte reacción en redes, donde las opiniones se dividieron, pues algunos usuarios señalaron que la situación de seguridad en México debería analizarse con mayor profundidad, e incluso compararon la postura con la realidad de ciertos estados en Estados Unidos, mencionando temas como el racismo y la actuación del ICE.

Sin embargo no fueron los único, ya que algunos apuntaron a que Estados Unidos no debería emitir este tipo de alertas, aludiendo a la violencia armada en ese país y calificándolo como “el país de los tiroteos” en contraste con su advertencia sobre México.

Además, hubo quienes señalaron inconsistencias en el mapa difundido por las autoridades estadounidenses, asegurando que aparecen países como Panamá, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Belice y Honduras dentro de la representación de México.

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