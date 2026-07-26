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Un día antes del accidente aéreo que le costó la vida, Oliver Tree irradiaba entusiasmo. Así lo recordó su madre, Christine Begin Nickell, durante el homenaje que familiares y amigos realizaron este fin de semana en la Universidad de California en Santa Cruz (UCSC).
La mujer contó que horas antes de la tragedia, le envió un mensaje para preguntarle cómo iba con su intento por dejar de fumar. En respuesta, Oliver le hizo una videollamada y bromeó al echar una bocanada de humo hacia la cámara, pero más allá de la ocurrencia, le dejó una impresión que hoy resulta imposible de olvidar.
"Lo que más me impactó fue lo feliz y emocionado que estaba con la vida", relató.
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Durante esa conversación, el músico también le contó que al día siguiente viajaría en helicóptero hasta una casa ubicada en la cima de una montaña, donde planeaba grabar videos y trabajar en nueva música junto a sus amigos.
Christine explicó que Oliver describió la experiencia que estaba a punto de vivir como un "día épico", por ello, saber la ilusión con la que esperaba ese viaje, hace que su último recuerdo sea aún más conmovedor.
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Oliver falleció el pasado 14 de junio a los 32 años de edad, luego de que dos helicópteros chocaran en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil. En el accidente murieron otras cinco personas.
El homenaje celebrado el sábado reunió a familiares, amigos y figuras cercanas como Logan Paul, Diplo y Ethan Klein, quienes compartieron recuerdos del artista. La ceremonia incluyó presentaciones musicales, videos inéditos y diversos ataúdes simbólicos que representaban las distintas etapas y facetas de la vida de Oliver.
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