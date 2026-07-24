A semanas de la muerte de Oliver Tree, su familia compartió los detalles del homenaje con el que despedirá al cantante. La ceremonia será transmitida en vivo este sábado 25 de julio para que sus seguidores puedan acompañar el último adiós de forma virtual.

El intérprete perdió la vida el pasado 14 de junio en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil, donde se encontraba de vacaciones tras concluir una gira.

¿Dónde será el homenaje a Oliver Tree?

El memorial se realizará en el UCSC Quarry Amphitheater, ubicado en las instalaciones de la Universidad de California en Santa Cruz. De acuerdo con el anuncio publicado en las redes sociales del cantante, el acceso presencial estará reservado para familiares, amigos cercanos y colegas, mientras que los seguidores deberán registrarse para acceder a la transmisión en línea.

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¿A qué hora será la ceremonia?

El homenaje comenzará a las 19:30 horas del Pacífico (PST), lo que equivale a las 21:30 horas del centro de México. Durante el evento habrá música en vivo y se recordará la trayectoria de Oliver Tree mediante la proyección de videos y mensajes en su honor.

¿Cómo ver la transmisión desde México?

La transmisión será gratuita. Los seguidores deberán registrarse en el sitio oficial olivertree.live, cuyo enlace también está disponible en las redes sociales del artista. Además de seguir la ceremonia, podrán enviar mensajes para recordar al cantante.

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Entre los invitados confirmados se encuentran el influencer mexicano Aaron Mercury y el DJ Diplo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los artistas que participarán con presentaciones musicales.

Cabe mencionar que el acceso online será con cupo limitado.

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“Una noche para recordar. Una leyenda para siempre”, se lee en la invitación compartida.

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